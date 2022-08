Précarité menstruelle: Les protections périodiques seront gratuites à partir de lundi en Ecosse

Précarité menstruelle : Les protections périodiques seront gratuites à partir de lundi en Écosse

Dès lundi, en Écosse, les collectivités locales et les établissements scolaires seront contraints de fournir des protections périodiques gratuitement.

Le gouvernement écossais proposait déjà depuis 2018 des serviettes périodiques et tampons dans les écoles et universités. (Image d’illustration)

Tampons et serviettes périodiques seront disponibles gratuitement à partir de lundi en Écosse pour toutes les femmes avec l’entrée en vigueur d’une loi contre la précarité menstruelle, une première dans le monde à cette échelle, a annoncé le gouvernement local.

En vertu de ce texte voté en 2020 par les députés de la nation britannique, les collectivités locales et les établissements scolaires et universitaires seront légalement contraints de fournir des protections périodiques gratuitement. Une application pour téléphone mobile, PickMyPeriod, a été lancée afin de trouver les points de distribution les plus proches.