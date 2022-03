Etude en Grande-Bretagne – «Les prothèses PIP ne sont pas toxiques»

Étude en Grande-Bretagne : «Les prothèses PIP ne sont pas toxiques»

Les implants mammaires PIP, remplis d'un gel de silicone «frelaté», ne présentent pas de risque pour la santé, mais leur taux de rupture est deux fois plus élevé que ceux des autres marques.

D'après une étude, réalisée par des experts du NHS, le service de santé public britannique, ces implants ont 15 à 30% de chance de se déchirer après dix ans d'utilisation, alors que ceux des autres marques présentent un taux de rupture de 10% à 14% sur la même période. Mais leurs composants ne sont ni toxiques, ni cancérigènes, assurent ces experts. «Les multiples tests réalisés (...) ont montré que ces implants ne sont pas toxiques et ne présentent pas de risques à long terme pour la santé des femmes», a expliqué le professeur Bruce Keogh, qui a dirigé cette étude.

Ces implants sont toutefois «d'une qualité inférieure à celle des autres implants» et sont «plus susceptibles de se rompre». L'étude réalisée par le NHS a porté sur 240 000 implants de différentes marques placés sur 130 000 femmes en Angleterre.

Plus de 400 000 femmes porteuses dans le monde

Le gouvernement français avait recommandé en décembre 2011 aux femmes porteuses de ces prothèses dans l'Hexagone de se les faire enlever en raison de ce risque de rupture plus élevé et du pouvoir «irritant» pour les tissus du gel de silicone non médical utilisé pour les fabriquer.