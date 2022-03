Les QOTSA reviennent secouer L'Atelier samedi

LUXEMBOURG - Les Queens of the Stone Age reviendront samedi soir à L'Atelier pour un concert qui devrait être explosif.

Incontestablement, les Queens of the Stone Age ont énormément apporté au rock depuis une dizaine d’années. Car, mis à part avoir sans doute le nom de groupe le plus cool de tous les temps, avoir apporté ses lettres de noblesse à un mouvement musical à part entière (le stoner fondé par Kyuss), en sortant l’un des 10 meilleurs disques de la décennie en cours, ou encore produire des performances live qui font vibrer les salles de concert partout dans le monde.