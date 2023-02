Travaux au Luxembourg: Les quais de la gare de Mersch ont été élargis

Des quais ont été agrandis et élargis, ont indiqué les CFL.

L'un des quais de la gare de Mersch a été récemment élargi et allongé, «afin de permettre d'accueillir des trains plus longs», indiquent les CFL, qui vont recevoir des rames de nouvelle génération ces prochains mois. Cela a donné lieu à une installation plutôt spectaculaire, afin de poser un quai de 270 m, à l’aide de 41 éléments de 12 tonnes, précise l’entreprise de construction Félix Giorgetti sur les réseaux sociaux.

Le gros œuvre devrait être terminé à la fin du mois sur les quais I et II, en attendant les travaux de finition et d'équipement (écrans d’information, câblages, etc.). Les travaux «entrent dans leur dernière ligne droite», confirme l’entreprise en charge du chantier.