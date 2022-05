Circulation au Luxembourg : Les radars feu rouge vont flasher à Hollerich

LUXEMBOURG - La phase test des trois radars feu rouge installés aux portes de la capitale commencera dès ce mercredi.

Dernière ligne droite avant leur mise en service: les trois radars feu rouge installés à Hollerich vont commencer à flasher dès mercredi, a indiqué mardi l'Administration des ponts et chaussés. Situés au croisement route d’Esch/boulevard Dr Charles Marx, au boulevard Dr Charles Marx et au croisement de la pénétrante en direction de l’A4 avec le boulevard Pierre Dupong à la hauteur du Lycée Aline Mayrisch, les trois appareils flasheront par l'arrière et se déclencheront si le feu a été «grillé» et/ou si la vitesse autorisée (50 km/h) a été dépassée.