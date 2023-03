Sécurité routière: Les radars tronçons de l'A7 sont entrés en service

Les radars tronçons de l'A7 sont désormais actifs et flashent pour sanctionner les automobilistes trop rapides. Les appareils ont été installés sous les tunnels Grouft, Stafelter et Gousselerbierg de l'A7, et la phase de tests est terminée. Un accident causé par une vitesse excessive dans l'un de ces tunnels pourrait avoir des conséquences dramatiques, explique le ministère de la Mobilité.