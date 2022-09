Au Luxembourg : Les radars-tronçons sur l'A7 flasheront «fin 2022-début 2023»

Les radars-tronçons sur l'A7 seront mis en service à la fin de l'année 2022 ou début 2023. C'est ce qu'indique le ministère de la Mobilité à L'essentiel. «Tout dépend de la durée de la phase test», précise-t-il, avant que les contrevenants ne soient verbalisés. Pour rappel, des radars-tronçons aux abords des tunnels Stafelter, Grouf et Gousselerbierg ont été installés fin juillet sur l'autoroute A7. La vitesse y est limitée à 90 km/h.

Depuis 2015 et la fin de la construction de l’autoroute A7, 115 accidents ont eu lieu dans les tunnels de cette autoroute, note le ministère. Pour mémoire, le Luxembourg compte deux autres radars-tronçons: sur la N11, entre Waldhof et Gonderange, et sur l’A13, dans le tunnel Markusberg.