Au Luxembourg: Les radars-tronçons sur l'A7 ont été installés

Le ministre de la Mobilité François Bausch avait annoncé l'installation d'ici la fin de l'année de radars-tronçons aux abords des tunnels Stafelter, Grouf et Gousselerbierg, sur l'autoroute A7. Elle a finalement eu lieu mercredi, selon l'Administration des ponts et chaussées. Ces radars mesureront la vitesse des usagers entre l'entrée et la sortie du tunnel, la limite étant fixée à 90 km/h. Les radars entreront d'abord en phase de test avant que les contrevenants ne soient verbalisés.