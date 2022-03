Conflit syrien : Les raids russes en Syrie ont fait 18 000 morts

Une ONG syrienne a dressé dimanche un bilan de l'opération militaire russe, lancée en septembre 2015. Les civils représenteraient près de la moitié des victimes.

Les frappes russes en Syrie ont fait plus de 18 000 morts, dont près de 8 000 civils, depuis le début il y a exactement trois ans de l'intervention militaire de Moscou au côté du régime syrien, a affirmé dimanche l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). D'après le directeur de cette ONG, Rami Abdel Rahmane, «18 096 personnes ont péri dans des frappes russes en Syrie entre septembre 2015 et septembre 2018, dont 7 988 civils, soit 44% du bilan total». Parmi les victimes figurent également 5 233 combattants du groupe jihadiste État islamique (EI) et 4 875 combattants de divers groupes rebelles, islamistes et jihadistes, selon l'Observatoire, qui dispose d'un vaste réseau de sources dans le pays en guerre.