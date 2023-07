Les rails du tram vers le Findel posés à partir de la rentrée

Le tram, pour le moment en service de Luxexpo au lycée de Bonnevoie, continue son chemin dans les rues de la capitale et, bientôt, au-delà, jusqu'à l'aéroport du Findel. Si le chantier est déjà bien avancé sur la portion Bonnevoie-Cloche d'Or, sur laquelle le tram doit entrer en service au premier semestre de l'année prochaine, il va bientôt avancer en direction du Findel.

Avant de poser les rails, il a fallu construire un pont pour enjamber l'A1 entre le Kirchberg et le Findel, a rappelé vendredi Luxtram. L'édifice long de 110 mètres et large de 10 mètres a été posé fin avril, début mai. Le tablier en acier avait été au préalable préfabriqué en Belgique. En juin, le tablier du pont a été bétonné puis les travaux de remblaiement et de soutènement ont été entamés.