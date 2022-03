Selon Washington : Les rangs de l'EI n'ont jamais été si clairsemés

Le département d'État américain estime que le nombre de combattants du groupe terroriste est au plus bas depuis les premiers recensements, en 2014.

L'État islamique a perdu du terrain en Irak et en Syrie ces derniers mois.

Les rangs du groupe État islamique (EI) n'ont «jamais été aussi clairsemés» depuis 2014 lorsque les États-Unis ont commencé à recenser les membres du groupe jihadiste, a affirmé mardi un haut responsable de la diplomatie américaine. «En travaillant avec des partenaires locaux, nous avons repris 40% des territoires que Daech contrôlait il y a un an en Irak et 10% en Syrie», a affirmé Antony Blinken, secrétaire d'État adjoint.

«En fait, nous estimons que les rangs de Daech n'ont jamais été aussi clairsemés depuis que nous avons commencé à dénombrer leurs partisans en 2014», a ajouté M. Blinken, qui s'adressait au comité du Sénat chargé de superviser les fonds alloués au département d'État dans la lutte pour contrer l'extrémisme violent. Antony Blinken n'a pas donné de chiffres sur les effectifs actuels de l'EI, mais en septembre 2014, un responsable du renseignement américain avait affirmé que la CIA estimait de 20 000 à 31 500 le nombre de combattants de l'EI, locaux et étrangers.

Depuis cette date, les forces irakiennes et kurdes appuyées par la coalition internationale conduite par Washington ont repris les villes de Tikrit et Ramadi en Irak et les jihadistes de l'EI ont été chassés de Palmyre en Syrie par les troupes du régime de Bachar el-Assad, appuyées par Moscou.