Les ravages de l'Euromillion

Gagnant de la loterie européenne en janvier 2007, un jeune couple portugais se dispute les 15 millions d'euros gagnés à l'époque, mais gelés par la justice depuis leur séparation.

Devant le tribunal civil de Barcelos (nord), les ex-amants, qui ne se parlent plus, n'ont pas réussi à s'entendre lors d'une dernière tentative de conciliation, laissant donc à la justice le soin de trancher, ont rapporté les medias locaux.

Le différend porte sur la répartition de la cagnotte remportée le 19 janvier 2007 au tirage de l'Euromillion. À l'époque, Luis Ribeiro et Cristina Simoes, encore amoureux, avaient placé les 15 millions d'euros sur un compte ouvert en commun avec les parents de la jeune femme.

Depuis, Cristina, 22 ans, revendique la propriété intégrale des gains, considérant, a expliqué son avocat à la presse, que c'est elle qui a trouvé la combinaison gagnante de cinq bons numéros et deux bonnes étoiles. Luis, 25 ans, qui a payé les deux tiers de la mise (quatre euros sur six) et validé le billet gagnant, propose que les gains soient partagés en deux. En attendant le jugement, les deux jeunes gens vivent aux domiciles de leurs parents, distants de 6 km.