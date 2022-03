Syrie : Les rebelles tentent de reprendre Alep

Les rebelles syriens ont lancé mardi une offensive pour prendre le centre d'Alep. Selon des habitants, ils combattent l'armée aux portes de la vieille ville.

Le Conseil national syrien (CNS) a estimé que la fin du régime approchait, annonçant qu'une personnalité de l'opposition sera chargée de superviser la transition. L'armée syrienne continuait en revanche à conforter ses positions à Damas au terme d'une semaine d'affrontements très violents avec les rebelles. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), les militaires ont pris d'assaut les quartiers de Qadam et Aassali, deux des dernières poches de résistance rebelle au sud.

«À la suite de l'assaut, les forces régulières ont mené des perquisitions et des arrestations», a encore précisé l'ONG, basée à Londres. Lundi, l'armée avait repris le contrôle de la plus grande partie de la capitale, mais des accrochages subsistaient dans les quartiers de Qadam et de Hajar el-Aswad.