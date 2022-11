Buzz sur TikTok : Les recettes de cuisine d'outre-tombe de Rosie, «c'est une tuerie»

C'est par hasard que Rosie Grant est tombée sur sa première recette d'outre-tombe, celle des sablés viennois de Naomi Odessa Miller Dawson, morte en 2009 à 87 ans et enterrée au cimetière de Green-Wood, à Brooklyn, New York. Alors stagiaire aux archives numériques d'un cimetière de Washington, elle découvre le monde des taphophiles, les passionnés de tombes et autres nécropoles. Elle lance un compte TikTok dédié aux merveilles inattendues de ces lieux de recueillement et, en se renseignant, finit par dénicher la recette de Mme Dawson sur internet.