Nouveau service en test : Les recherches Google débarquent à la télévision

Le géant américain teste un nouveau service de recherche pour les programmes TV en collaboration avec la chaîne américaine Dish Network Corp. La télécommande bientôt au placard?

La firme de Mountain View pourrait, dans un futur proche, débarquer à la télévision, non pas via une série télévisée mais un service permettant aux téléspectateurs de rechercher leurs émissions dans les programmes diffusés par les chaînes télévisées.

Le journal américain rapporte que le service fonctionne grâce à un décodeur équipé du logiciel de Google et qu’outre la recherche, ce dernier permet à l’utilisateur de personnaliser la grille des programmes, selon des sources informées. Le tout est effectué en utilisant un clavier, en lieu et place de la traditionnelle télécommande.

Google, qui contrôle déjà la recherche sur le web et se profile de plus en plus sur le marché de la téléphonie mobile avec son système Android, tenterait avec cette approche d’augmenter ses revenus provenant de publicités ciblées, en fonction des recherches des utilisateurs et des programmes visionnés. La firme de Mountain View, ainsi que la chaîne de télévision se sont refusées de commenter l’information.