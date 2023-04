Handball – Coupe de Luxembourg: Les Red Boys sacrés après les tirs au but

Avec la même affiche que l'année dernière, la finale de la Coupe de Luxembourg a offert un scénario bouillant au public de La Coque pendant 70 minutes et même un peu plus, avec une séance de tirs au but pour finir la soirée. Et comme l'an dernier, ce sont les Red Boys qui ont remporté le trophée face à Esch.

Nerveux dans les premières minutes, les Red Boys ont haussé d'un gros cran le curseur de l'intensité pour rester au contact. Mais la différence a commencé à se faire dans les buts. Pendant que Matej Mudrinjak était inefficace dans la cage differdangeoise – et remplacé par Chris Auger après 20 minutes – Hugo Figueira enchaînait les exploits de l'autre côté du terrain. Le portier portugais a notamment dégoûté Roman Becvar et Ognjen Jokic sur penalty (13e, 37e), puis Aldin Zekan en un contre un sur une contre-attaque (29e), permettant à Esch de creuser l'écart (14-19, 34e).

Esch muet pendant dix minutes

Mais les exploits de leur portier – et de son remplaçant Rejan Sabotic, rentré pour stopper un penalty de Zekan (48e) – n'ont plus servi à rien quand les Eschois ont passé plus de dix minutes sans marquer, butant inlassablement sur la défense rouge. Les Red Boys en ont profité pour revenir à hauteur (22-22, 51e) dans un money time devenu brûlant.

À égalité, les deux équipes ont joué l'ultime minute du temps règlementaire à six contre six après les exclusions temporaires de Miha Pucnik et de Nikola Grubic. Martin Muller a remis les Eschois devant (26-27) d'un tir lointain alors qu'il restait 45 secondes à jouer, mais l'arrière-garde des champions du Luxembourg n'a pas tenu jusqu'à la sirène, Miroslav Rac égalisant dans les dix dernières secondes.

Au bout d'une prolongation encore pleine d'intensité, c'est Chris Auger qui a été le héros en détournant quatre tirs eschois dans les deux dernières minutes, dont celui de Luca Tomassini, démarqué sur son aile, à cinq secondes de la sirène. Le portier a encore brillé pour offrir la victoire aux siens aux tirs au but, stoppant les tentatives d'Agovic et Muller, quand seul Bonic se manquait pour les Red Boys.

Ce dimanche (18h), la finale féminine opposera Käerjeng et Dudelange, toujours au Gymnase de La Coque.