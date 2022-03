Formule 1 : Les Red Bulls s’accrochent et laissent filer Hamilton

Le Britannique Lewis Hamilton a remporté dimanche le Grand Prix de Turquie devant son coéquipier et compatriote Jenson Button et l'Australien Mark Webber. Sebastian Vettel a été contraint à l’abandon.

Mark Webber, parti de la pole, et Sebastian Vettel, qui avait dépassé Hamilton au départ, contrôlaient la course, avec une petite marge sur Hamilton et Button. Vettel a alors choisi d'attaquer son coéquipier. Pour le malheur de Red Bull... Les deux pilotes se sont touchés. L'Allemand, parti en tête-à-queue, n'a plus redémarré, pneu arrière crevé. Webber, contraint de changer le museau de sa monoplace, s'est fait passer par les deux McLaren. La nuit promet d'être chaude chez Red Bull qui, après les errements de début de saison, a laissé passer une nouvelle occasion de se détacher de la concurrence.

Les deux Mercedes des Allemands Michael Schumacher (4e) et Nico Rosberg (5e), le septuple champion du monde ayant dominé son cadet tout le week-end, suivent. Les flèches argentées, même en progrès, ont toutefois montré leur manque de performance par rapport aux Red Bull et McLaren. Robert Kubica (Renault) est sixième, devant les Ferrari de Felipe Massa, septième et auteur d'une course neutre, et Fernando Alonso, huitième après une belle remontée, l'Espagnol s'étant élancé de la douzième place après de mauvaises qualifications. Adrian Sutil (Force India) est neuvième. Dixième, Kamui Kobayashi marque, enfin, un premier point mérité pour son écurie Sauber cette saison.