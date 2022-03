Les Reds jouent gros face à Arsenal

Liverpool doit battre Arsenal, mardi soir, pour rester dans

la course au titre de champion d'Angleterre.

Torres et Liverpool veulent mettre la pression sur MU.

Avec un point de retard sur Manchester, tout autre résultat qu’une victoire laisserait peu d’espoir au rêve pour les Reds. Car les hommes de Ferguson auront en effet la partie plus facile mercredi contre Portsmouth, à Old Trafford, avec la perspective de disputer un autre match en retard à Wigan, le 13 mai.

Liverpool n’a plus le choix: éliminés de la Coupe d’Angleterre et de la Ligue des champions, les Reds n’ont plus que le championnat pour espérer remporter un trophée. Finir les mains vides un exercice lors duquel ils ont longtemps semblé conquérants serait une immense déception. L’équipe de Benitez pourrait être aidée par les nombreuses absences dans les rangs des Gunners.