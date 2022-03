Mode et guerre : Les réfugiés ukrainiens s'invitent au défilé Balenciaga

Demna, le créateur géorgien de Balenciaga et lui-même réfugié d'une guerre avec la Russie, a rendu dimanche un vibrant hommage à l'Ukraine dans un défilé au Bourget en Seine-Saint-Denis au nord de Paris.

Des T-shirts bleu et jaune, aux couleurs du drapeau ukrainien, étaient posés sur chaque siège avec une note de défilé signée par Demna, expliquant pourquoi il a maintenu l'événement en ces temps où «la mode perd son droit d'exister» et «la Fashion week semble absurde». «Vive l'Ukraine, pour la beauté, la force, la vérité, la liberté»: en ukrainien, Demna a récité une poésie datant de 1917 au début et à la fin du défilé, dans le cadre de la semaine du prêt-à-porter féminin à Paris.

Des tenues noires et des sacs à dos évoquant des sacs poubelle ont ouvert le défilé. Certains hommes étaient à moitié nus portant des boxers et des baskets, les jambes non couvertes, extrêmement vulnérables sous la neige. Un homme en total look jaune et une femme en robe bleue aérienne et traîne ont clôturé le défilé. «La guerre en Ukraine a réveillé la douleur et les traumatismes que j'avais en moi depuis 1993, lorsque que la même chose est arrivée dans mon pays natal et que je suis devenu un réfugié pour toujours», écrit Demna.