Covid-19 : Les réinfections toujours importantes au Luxembourg

LUXEMBOURG – Le Covid-19 reste à un niveau élevé au Luxembourg, notamment en raison des réinfections. Un nouveau cas sur 10 est une personne qui a déjà été contaminée au cours des deux années précédentes.

Alors que la Chine s'inquiète d'une hausse significative des cas de Covid-19, le Luxembourg et l'Europe n'en ont pas non plus terminé avec la pandémie. D'après la dernière rétrospective fournie en milieu de semaine par le ministère de la Santé, le nombre de cas quotidiens ne cesse de progresser. De 5 968 à 7 779 contaminations en une semaine, le nombre d'infections a augmenté de 30% et le taux d'incidence a dépassé la barre des 1 000 cas pour 100 000 habitants pour s'établir à 1 226 cas pour 100 000 habitants sur les 7 derniers jours.