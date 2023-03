Les repas à boire, pas si bons que ça!

Très en vogue, les repas à boire sont une solution de facilité. Mais sont-ils vraiment bons pour la santé? Getty Images

Les repas à boire ont le vent en poupe. Présents partout sur les réseaux sociaux, on les trouve également prêts à l’emploi au rayon frais des supermarchés. Et l’offre est plutôt alléchante: non seulement ils permettent de prendre rapidement et facilement un repas complet et équilibré, sans avoir à cuisiner ou à faire la vaisselle. Ils font même idéalement perdre quelques kilos en trop. Telles sont en tout cas les promesses des entreprises. Trop beau pour être vrai?

Ruth Ellenberger, diététicienne et directrice d’un centre spécialisé dans la nutrition à Zurich, reconnaît qu’«il y a des situations dans lesquelles ce genre de repas à boire sont bien utiles». Toutefois selon elle, «ils présentent plus d’inconvénients que d’avantages».

Si la seule alternative consiste à consommer de la junk food, les repas à boire sont un meilleur choix. Pexels/Caleb Oquendo

Les repas à boire sont surtout une bonne alternative pour les personnes qui disposent de très peu de temps pour manger ou qui n’ont guère d’autre choix que de se rabattre sur de la junk food. Dans ce cas, un repas à boire prend tout son sens. Cela permet à certains corps de métier d’avoir un bon apport nutritionnel de façon aisée, «notamment les chauffeurs routiers qui n’ont pas la possibilité de se préparer des repas», explique l’experte en précisant que les repas à boire «rassasient et maintiennent la capacité de concentration à un niveau élevé pendant une longue période».

Douleurs abdominales et ballonnements

Ils ont aussi des inconvénients. Certes, ils sont équilibrés, mais à la longue, ils créent également un déséquilibre parce que «de nombreux produits contiennent toujours les mêmes protéines, notamment des protéines de pois ou de lait», explique Ruth Ellenberger. Or, beaucoup de gens ne supportent pas les produits transformés contenant des protéines de pois, susceptibles de provoquer des ballonnements et des douleurs abdominales, tout comme la teneur souvent extrêmement élevée en fibres.

La digestion commence par la mastication. Vu que cette étape n’existe pas avec les repas à boire, cela peut entraîner des problèmes de digestion. Pexels/Blue Bird

Il manque par ailleurs un élément essentiel dans l’ingestion de tels produits: la mastication. En effet, celle-ci sert non seulement à broyer les aliments, mais influence aussi la sensation de satiété. En outre, grâce à la mastication, l’organisme produit des enzymes qui favorisent la digestion. «Cela influence également le microbiome, c’est-à-dire la flore intestinale», explique la diététicienne. «Et celle-ci agit à son tour sur le système immunitaire, voire sur les processus neurologiques», précise-t-elle.

Manque d’appétit

Enfin, consommer presque exclusivement des repas à boire pendant une longue période peut également mener à une légère perte de goût. On n’a subitement plus envie de consommer d’autres aliments et on perd le plaisir de savourer la nourriture.

Recourir occasionnellement à un repas à boire n’est cependant pas un problème. Selon la diététicienne, «il peut être judicieux de manger une salade riche en crudités comme des carottes, avant le repas à boire. La salade occupe du volume dans l’estomac et, en combinaison avec le repas à boire, procure une sensation de satiété durable. Et on ne doit pas pour autant renoncer à la mastication». Il faut toutefois veiller à ne pas consommer des aliments en plus des repas à boire, au risque de prendre du poids rapidement. Sauf, bien sûr, si c’est le but recherché.

Il ne faut surtout pas oublier de s’hydrater. Vu que les repas à boire sont liquides, de nombreuses personnes ne ressentent pas le besoin de boire en plus. Ruth Ellenberger recommande de boire un à deux verres d’eau environ une demi-heure avant ou après avoir pris le repas à boire. «Si l’on boit également quelque chose juste après les repas liquides, cela dilue encore plus la nourriture et le temps de séjour dans l’estomac est encore plus court», dit-elle.

Un repas à boire ne couvre pas l’intégralité des besoins en eau. Il est donc nécessaire de s’hydrater, idéalement une demi-heure avant ou après avoir pris un repas à boire. Pexels/Kampus Production

Il est également possible de préparer soi-même des repas à boire, en l’occurrence en guise de petit-déjeuner à emporter. Pour ce faire, vous pouvez mélanger des flocons d’avoine avec du fromage blanc et des fruits rouges frais ou surgelés, selon la saison. Vous aurez en main un repas bien plus sain que si vous alliez acheter en vitesse un croissant. «Ce genre de petit-déjeuner à boire est également meilleur qu’un smoothie», explique Ruth Ellenberger. En effet, en raison de leur forte teneur en fruits, les smoothies ont tendance à faire grimper en flèche le taux de glycémie, qui rechute aussi vite, ce qui fait que l’on a à nouveau faim très vite. De plus, leur forte teneur en fructose est mauvaise pour le foie et le cholestérol.