Football luxembourgeois - Les «rescapés» d'Ukraine appelés en équipe nationale

Revenus de Poltava , leur club ukrainien, en catastrophe au début de la guerre, Vincent et Olivier Thill ont été appelés par Luc Holtz pour les matches amicaux du Luxembourg face à l'Irlande du Nord (vendredi 25 mars) et en Bosnie (mardi 30 mars). Ils s'entraînent avec le Progrès Niederkorn depuis leur retour au pays, tout comme Enes Mahmutovic , qui a quitté précipitamment Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine.

Vincent, le 3e des frères Thill, n'a plus joué en match officiel depuis près d'un an entre blessures et situation politique. Lui aussi à l'arrêt depuis sa mise à pied par son club de Troyes, Gerson Rodrigues est également rappelé. «Mentalement, il a déjà eu des moments plus faciles, euphémise Luc Holtz. Il s'entraîne individuellement ou au centre national de Mondercange».