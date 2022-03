Grande-Régio : Les réseaux EURES sont en mal de subsides européens

Le réseau EURES, qui

conseille les travailleurs

frontaliers, a de plus en plus de mal à financer ses services.

Les services du réseau EURES sont synonymes de conseils sur l'emploi, brochures ou salons de recrutement pour les 200 000 frontaliers travaillant entre le Luxembourg, la Wallonie, la Lorraine, la Sarre et la Rhénanie-Palatinat. Mais les deux structures du réseau EURES de la Grande Région ont du mal à boucler leur budget. «De plus en plus de projets sont refusés sans qu'on en connaisse la raison», constate Nico Clément, de l'OGBL.