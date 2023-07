Les réseaux sociaux lui ont volé «la joie, l'amour et le bonheur»

Alors qu’elle était ravie d’annoncer ses fiançailles avec son chéri, Pinkus, sur Instagram, mardi dernier, Noah Cyrus a rapidement déchanté. «Depuis que j’ai révélé quelque chose de si pur et de si heureux pour moi et ma vie, Internet et les commentateurs se sont efforcés de me voler la joie, l’amour et le bonheur». a-t-elle écrit dans une story Instagram, vendredi.

La petite sœur de Miley Cyrus a expliqué que ses détracteurs lui ont dit qu’elle «ne méritait pas de vivre» parce qu’elle ne répondait pas aux «normes de beauté». Et l’Américaine de 23 ans, qui a vaincu son addiction, d’enfoncer le clou: «Aujourd’hui encore, on m’a rappelé à quel point Internet est merdique et comment ça m’a retournée contre moi-même en me faisant croire que je devais me tuer, que je ne valais pas la peine de vivre, que j’étais suicidaire et que j’étais accro la drogue.»