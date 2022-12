Luxembourg et autour: Les réseaux sociaux ont basculé en mode «Merry Christmas»

LUXEMBOURG – Noël est un moment de partage… et bien plus qu'on ne le pense. Décoration, repas, tenue vestimentaire, cadeaux, tout est bon pour inonder les réseaux sociaux en ce moment.

Noël est un moment de partage… et bien plus qu'on ne le pense. Décoration, repas, tenue vestimentaire, cadeaux, tout est bon pour inonder les réseaux sociaux en ce moment, avec la même ferveur que seules égalent les photos de vacances estivales. Les stars sont des locomotives dans le genre, Kim Kardashian par exemple n'a pas hésité à déjà dévoiler sur Instagram la tenue que son clan portera au lendemain du réveillon en famille. Au Grand-Duché, Jade Leboeuf, «fan de cette période de l'année», a partagé une vidéo de sa décoration en famille. «Hate de savoir ce que vous pensez de mon sapin et de ma table de Noël», écrit l'influenceuse. Le partage est aussi là, dans l'échange d'idées.

D'ailleurs, les lecteurs de L'essentiel ont répondu en nombre à notre appel pour constituer un grand diaporama des sapins de Noël qui habillent nos intérieurs au Luxembourg et en Grande Région. Et non, les stars n'ont pas le monopole et la popularité aussi se partage pour les fêtes. Au Grand-Duché les institutions comme la Ville de Luxembourg et Visit Luxembourg relaient le succès des Winterlights, taguées dans de nombreuses publications de visiteurs locaux et étrangers, depuis fin novembre.

«Qu'est-ce que je veux pour Noël?»

La Grande-duchesse Maria-Teresa permet même au public, via une vidéo sur son compte officiel sur Instagram, d'entrer dans le Château de Berg, où trône un magnifique sapin rouge et doré. Et autant d'utilisateurs des réseaux, plus ou moins anonymes, jouent le jeu depuis plusieurs jours. Sur TikTok notamment, où le format de courtes vidéos fait toujours son effet, surtout quand on y ajoute le classique de Maria Carey en fond sonore.