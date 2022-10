Objectif atteint : Les réserves de gaz allemandes remplies à plus de 95%

Le gouvernement allemand a annoncé vendredi avoir atteint, plus tôt que prévu, son objectif de 95% de remplissage des réserves de gaz du pays.

L'Allemagne était dépendante à plus de 55% des livraisons de gaz russes avant la guerre en Ukraine.

«Les réserves ont dépassé aujourd'hui le cap des 95%. Elles s'établissent à 95,14%», s'est félicité le ministère allemand de l'Économie dans un communiqué. L'objectif du gouvernement d'atteindre 95% d'ici le 1er novembre est donc atteint plus de deux semaines en avance. «Malgré l'arrêt du (gazoduc) Nord Stream 1, les réserves se sont remplies plus vite que prévu», a détaillé le ministre allemand de l'Economie Robert Habeck, cité dans le communiqué.

L'Allemagne était dépendante à plus de 55% des livraisons de gaz russes avant la guerre en Ukraine. Depuis le déclenchement du conflit, les livraisons de gaz russe ont considérablement chuté, avant de s'arrêter complètement début septembre. Dans ce contexte, Berlin a fixé en juillet une série d'objectifs pour que les stocks de gaz atteignent 95% d'ici le 1er novembre, avant le début de l'hiver.

«L'Allemagne a acheté tout ce qu'elle pouvait acheter»

Pour ce faire, le gouvernement a adopté une série de mesures d'économie de la ressource, entre recours accru au charbon, diminution de la consommation des bâtiments publics et incitations aux entreprises. Le gouvernement d'Olaf Scholz a également débloqué une enveloppe exceptionnelle de 1,5 milliard d'euros pour acheter du gaz naturel liquéfié (GNL) afin d'assurer son approvisionnement.

Les livraisons de gaz venant de Norvège ou des États-Unis notamment, via la Belgique et les Pays Bas, ont donc considérablement augmenté. «L'Allemagne a acheté tout ce qu'elle pouvait acheter», commente pour l'AFP Johan Lilliestam, professeur à l'université de Postdam. Mais cela se traduit par une augmentation du prix du gaz pour les ménages et les entreprises allemands qui devrait amener, selon Berlin, à une récession l'an prochain.