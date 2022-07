Et vous, vous partez où?: Les résidents du Luxembourg aiment la France pour les vacances

Les grandes vacances vont débuter au Luxembourg et avec elles l'exode vers un peu de farniente. Mais pas nécessairement dans des contrées très lointaines. En 2021, 24% des voyages des résidents ont été effectués en France, bien plus encore qu'avant la pandémie. L'Allemagne, la Belgique et le Portugal suivent et ont représenté chacun 10% des voyages. On retrouve aussi l'Espagne (8%), l'Italie (7%), la Suisse (3%)… L'Amérique et l'Asie n'ont représenté sur l'année que 1% des voyages, l'Afrique 2%.