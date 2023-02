Au Luxembourg: Les résidents lâchent les religions au profit d'une spiritualité alternative

Si les résidents rejettent de plus en plus les religions, ils aspirent à une spiritualité alternative. dr

Bon Dieu, les résidents du Luxembourg fuient les religions traditionnelles! Selon les données publiées ce jeudi par le Statec, les personnes se réclamant de croyances et pratiques religieuses traditionnelles sont de moins en moins nombreuses. En 2008, ces personnes représentaient 75% de la population. En 2021, il n'en restait que 48%. Dans le même temps, le nombre de personnes athées est passé de 10% à 18% et les résidents se définissant «sans religion» a grimpé de 35% à 44%.

Le christianisme reste en tête, de loin

Et dans l'ensemble, la religion n'est pas importante, pour les résidents. Les trois quarts de la population disent qu'elle est «pas du tout» ou «pas» importante pour eux, contre 18,42% affirmant qu'elle est «plutôt importante» et 5,27% «très importante». Au niveau européen, la religion est «importante» pour 36% des habitants de l'UE. La tendance se retrouve aussi dans la fréquentation des lieux de cultes: 58,9% de la population ne va jamais à l'église, au temple, à la mosquée ou à la synagogue. 15,5% y va pour «certains jours de fêtes». Et 4,3% fréquentent les lieux de cultes une fois par semaine, 0,8% plus d'une fois par semaine.

Presque un résident sur quatre croit à la réincarnation

Mais, si les religions sont en perte de vitesse, Dieu est encore présent. Ainsi, 40,1% des résidents croient en Dieu et 34,3% n'y croient pas. Et 20% ne savent pas dire s'il existe ou non. Parmi les autres croyances, 30,7% des gens croient à une vie après la mort, 39,8% n'y croient pas et 26,5% se posent encore la question. Le paradis est plus crédible que l'enfer, pour les résidents, puisque 17,8% croient au ciel et 10,1% à l'enfer. La réincarnation est bien plus populaire, avec 23,6% de croyants.

En compilant toutes ces données, le Statec constate que les hommes, les gens de gauche et/ou nés dans le pays ont tendance à être nettement moins religieux que les autres. Les personnes plus âgées sont elles plus croyantes. Et, pour les chercheurs, «Dieu n'est pas mort». Il reste très présent dans l'Europe de l'Est et du Sud, et dans les pays en voie de développement. «Le Luxembourg fait partie des pays les plus sécularisés», avec moins d'un quart de personnes pour qui la religion est importante, «mais environ 40% des résidents croient en une force surnaturelle», que ce soit Dieu ou autre chose. Et 14,9% croient en un «dieu personnnel»… «Les individus se fabriquent des mythes et croyances religieuses à la carte», rendant difficile de «tracer la frontière entre religions traditionnelles et formes de spiritualité modernes», écrit le Statec.

Et vous, vous croyez en Dieu? Oui, je suis pratiquant d'une religion. Oui, je crois en Dieu mais pas aux religions inventées par les humains. Je ne sais pas s'il existe ou non, c'est une question millénaire, je n'ai pas la réponse. Je crois en quelque chose, une force supérieure, l'univers, par exemple, mais pas un DIeu. Je crois en moi, c'est déjà pas mal. Je ne crois en rien.