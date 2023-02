Au Luxembourg: Les résidents n'ont jamais autant pris l'avion

L’été dernier, les résidents ont plus pris l’avion qu’avant la crise sanitaire.

Les séjours en avion sont le dernier secteur où le tourisme des résidents a eu du mal à reprendre. Mais la barre a été plus que redressée à l’été 2022, note cependant le Statec, dans un bilan publié lundi. Ainsi, en juillet, août et septembre 2020, le nombre de séjours en avion effectués par les résidents avait connu une chute de 45%, par rapport à l’année précédente, suite aux différentes restrictions mises en place en raison de la crise sanitaire.

«Ceci est sans doute la conséquence d’un rattrapage de séjours annulés en 2020 et 2021», avance le Statec. De manière générale, les résidents ont eu des envies de voyage en 2022. Globalement, ils ne sont jamais autant partis. Tous types de transports et destinations confondus, ils ont effectué 916 000 séjours de loisirs, soit 1,7 séjour par résident et une hausse de 36% par rapport à 2019.