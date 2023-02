Luxembourg: Les résidents n'ont jamais autant voyagé qu'à l'été 2022

En 2022, les verrous ont sauté, les conséquences de la pandémie sur les déplacements se sont fait moins sentir. Et les résidents du Luxembourg sont enfin repartis en vacances. Après un recul de 24% en 2020 à cause de la pandémie, le nombre de séjours de vacances a recommencé à augmenter en 2021 avant d'exploser à l'été 2022, selon des données publiées ce lundi par le Statec. Avec 916 000 séjours sur la dernière période estivale, le rebond par rapport à 2019, avant la pandémie, est net: +32%.

Au début de la pandémie, le concept de «Vakanz Doheem» (les vacances à la maison) avait séduit et 37% des résidents n'avaient pas quitté le pays pendant l'été. Ce chiffre est tombé à 24% en 2022, même si les séjours au Luxembourg restent à un niveau bien plus élevé qu'avant le Covid, que ce soit pour visiter de la famille ou des amis ou pour passer quelques jours de vacances.

En parallèle, le tourisme aérien a atteint un niveau jamais vu auparavant. Si plus de la moitié des résidents sont partis avec leur voiture (56%), les voyages en avion (34%) dépassent désormais nettement leur niveau d'avant la crise. Le train représentait à l'été 2022 seulement 5% des voyages. Parmi les pays de destination les plus populaires, les séjours de vacances augmentent de 67% en Belgique, 33% en Italie, 32% en Espagne, 29% en France et 20% en Allemagne.

Dans l'ensemble, relève le Statec, «toutes les destinations de vacances préférées des résidents ont accueilli plus de visiteurs en provenance du Luxembourg au cours de l'été 2022 qu'à l'été 2019». Les déplacements pour rendre visite à de la famille ou des amis augmentent, entre les étés 2019 et 2022, de 68% au Portugal, 59% en Espagne, 60% hors de l'Europe, 57% dans les autres pays de l'UE, 39% en Allemagne. La crise sanitaire a eu peu d'impact sur la durée des séjours, en revanche. Ainsi, les vacances duraient en moyenne 9,3 nuitées en 2022 contre 9,2 en 2020, et les visites familiales et amicales passaient de 9,8 nuitées en 2020 à 10,4 en 2022.