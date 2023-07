Consommation: Les résidents ne se privent ni de viande ni de poisson

À noter que le pourcentage est beaucoup plus élevé chez les personnes menacées de pauvreté (touchant moins de 60% du revenu médian): près d'une personne sur cinq de cette population (19,7%) n'était pas en mesure de se nourrir correctement. Le chiffre monte à presque une personne sur deux en Bulgarie (44,6% de la population menacée de pauvreté). Les taux sont également élevés en Roumanie (43%) et en Slovaquie (40,5%).

Le Luxembourg affiche les taux les plus bas de l'UE: seuls 1,8% de la population totale doit se priver de viande ou de poisson. Un pourcentage qui grimpe à 5,1% pour les personnes menacées de pauvreté. En 2022, elles étaient un peu plus de 121 000, soit 19,4% de la population selon les statistiques. Entre juin 2022 et juin 2023, les prix de la viande et du poisson ont augmenté de plus de 7%.