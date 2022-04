Vacances au Luxembourg – Les résidents ont prévu le coup pour fuir la pluie et le froid d'avril

On ne le dira jamais assez mais il est temps de s'évader un peu. Le contexte est lourd et ces vacances d'avril, qui débutent ce vendredi jusqu'au 17 avril, tombent à pic pour ceux qui auront la chance de prendre quelques jours de congés. «Familles, couples, retraités… tout le monde veut globalement aller chercher la chaleur», explique Mickael Poulain, responsable de l'agence Welovetotravel au Kirchberg. Dans le détail selon lui, les Canaries, l'Égypte et le Cap Vert ont la cote. Chez Voyages Emile Weber, on allonge la liste avec l'Espagne, le Portugal et «les destinations lointaines» comme «le Canada, les Caraïbes, l'Afrique du Sud…».