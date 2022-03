Etude au Luxembourg – Les résidents ont un faible pour le foot et le vélo

Étude au Luxembourg : Les résidents ont un faible pour le foot et le vélo

LUXEMBOURG - Quel(s) sport(s) intéresse(nt) les résidents au Luxembourg sur le plan national et international? La question leur a été posée par TNS Ilres.

Au Luxembourg, l'intérêt régulier pour le sport (national et international) est plus prononcé chez les hommes que chez les femmes.

Commençons par dire qu'un résident sur trois ne suit aucun sport de manière régulière sur le plan national au Luxembourg. Ceux qui le font suivent surtout le football (17%) et le cyclisme (8%). Puis viennent les sports automobiles, le basket et le tennis (4%). Pour le reste, l'athlétisme et la natation, par exemple, représentent une attention toute relative aux yeux des sondés. Cet intérêt régulier pour le sport est du reste plus prononcé chez les hommes que chez les femmes.