Consommation au Luxembourg : Les résidents préfèrent porter du neuf

LUXEMBOURG - Seuls 26% des résidents affirment acheter des vêtements de seconde main plutôt que des neufs, contre 42% des Européens.

Ainsi, l’industrie textile est une des plus polluantes au monde, mais les résidents n’ont pas vraiment adopté le geste d’acheter des vêtements d’occasion. Seuls un quart (26%) affirme acheter des vêtements de seconde main plutôt que des vêtements neufs, soit 16 points de moins que la moyenne européenne (42%). Les femmes sont toutefois un peu plus enclines à le faire (33%) que les hommes (19%). Et les plus jeunes aussi (38% des 15-29 ans) mais les chiffres restent loin de leurs camarades européens (54% des jeunes Européens). En comparaison, 64% des jeunes Français, 57% des jeunes Belges et 53% des jeunes Allemands ont ce réflexe.