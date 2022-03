Covid-19 : Les restrictions bientôt levées au Luxembourg?

LUXEMBOURG - Le Dr Gérard Schockmel, infectiologue aux Hôpitaux Robert-Schuman juge possible une levée de toutes les restrictions dès les prochaines semaines.

«Le Luxembourg a choisi une voie progressive qui me semble raisonnable», poursuit le spécialiste. Pour lui, le Danemark, premier à lever toutes ses mesures, «sait ce qu'il fait». La Suède, la Norvège ou la Suisse lui ont emboîté le pas. La France, la Belgique et l'Allemagne ont, elles, défini un calendrier pour un retour à la normalité d'ici avril. «Avec Omicron, on peut être relativement rassurés. On a désormais un certain recul sur ce variant. Les gens ne sont pas trop malades. Le virus touche surtout la sphère ORL et moins les poumons», insiste le Dr Schockmel, qui estime qu'au Luxembourg aussi, c'est une question «de quelques semaines. On ne peut pas être trop en décalage avec les voisins».