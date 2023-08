Jeux vidéo: Les résultats de Nintendo dopés par Mario et Zelda

Mario et Zelda ont boosté Nintendo.

Entre avril et fin juin, le groupe a vu son bénéfice net bondir de 52% sur un an à 181 milliards de yens (1,15 milliard d'euros) et son bénéfice opérationnel décoller de 82% à 185,4 milliards de yens. Ses ventes, aidées aussi par la faiblesse du yen, ont grimpé de 50% à 461,3 milliards de yens.