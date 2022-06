Législatives : Les résultats des élections chez les frontaliers

METZ – Les Français votaient dimanche pour les élections législatives. Les résultats sont serrés dans certains secteurs des départements voisins du Luxembourg.

En Moselle et en Meurthe-et-Moselle, les résultats du premier tour des élections législatives ont été serrés, dimanche, et certains sont tombés dans la nuit. Au niveau national, la coalition présidentielle Ensemble! n'a devancé la gauche unie au sein de la Nupes (Nouvelle union populaire, écologique et sociale) que de 21 000 petites voix, et garde l'avantage pour le deuxième tour dimanche prochain.