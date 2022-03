Régionales en France : Les résultats des élections en Grande Région

LORRAINE – Le suffrage régional français a donné des résultats parfois étonnant en Grande Région. Petit tour d’horizon des villes frontalières.

Florian Philippot, l’un des cadres du FN au niveau national, fait l’exploit de réunir le plus de suffrages dans la ville de Metz. Avec 28,8%, il devance Jean-Pierre Masseret (26,3%) et Philippe Richert (24%). Thionville n’a pas non plus voté comme l’ensemble de la région ALCA, en plaçant le candidat de droite en tête (28,6%), juste devant le frontiste (27,1%) et le socialiste (24,4%).