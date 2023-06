Les résultats sont tombés dans la capitale, Lydie Polfer dans un fauteuil

Lydie Polfer bras dessus bras dessous avec Xavier Bettel, qui s’est rappelé au bon souvenir de «sa jeunesse», selon ses propres termes, de candidat victorieux à la mairie de Luxembourg-Ville. Une ascension qui l’a amené par la suite au sommet du gouvernement. Si l’actuelle bourgmestre de Luxembourg (70 ans) n’a pas une telle ambition, elle va pourtant rempiler pour six années de plus à la tête de la capitale, après 17 ans de mandat de 1982 à 1999, puis dix ans depuis 2013.

«J’aime cette ville et j’y suis née, mais je suis surtout très reconnaissante envers les citoyens pour la confiance. C’est un très bon résultat, mais nous avons un gros programme devant nous», réagissait Lydie Polfer pour L’essentiel, tandis que le chef du gouvernement se félicitait «du bon travail» effectué par le DP dans la plus grande ville du pays. De suspense, il n’y en a pas vraiment eu.

Dès les premières heures de la soirée électorale, tout le monde a rapidement compris que le parti libéral sortirait grand vainqueur dans la capitale. Il gagne même un siège, ce qui le met en position idéale pour décider de son partenaire de coalition. La bourgmestre sortante décroche 15 212 voix sur son nom, son échevin et colistier Patrick Goldschmit en obtient 12 410. Le premier échevin CSV Serge Wilmes est troisième, avec 11 699 voix.

«La coalition a été confirmée»

Le CSV ou Déi Gréng? La déception régnait au sein des deux partis qui ont reculé en pourcentage, tandis que les Pirates et l’ADR gagnaient des points, ce qui en dit long sur l’atmosphère de la campagne électorale orientée autour de la sécurité et de la mendicité. Des deux grands perdants précités, l’un l’est pourtant un peu moins. Le CSV, qui va perdre un siège, devrait poursuivre dans la majorité. «Cette coalition n’a pas perdu, c’est donc une option à entamer», indiquait l’échevin sortant Serge Wilmes, prudent et forcément déçu de l’épilogue de cette soirée «qui n’a pas vu le CSV être renforcé».