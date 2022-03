Les retraités tiennent à leur sex-shop

En Pologne, des habitants veulent fermer l’établissement. De nombreux sexagénaires font campagne pour conserver le droit d’aller s’y promener entre deux courses.

C’est aujourd’hui dans leurs habitudes. Deux-trois achats dans le magasin de fruits et légumes d’à côté et un détour par le sex-shop. Les retraités polonais de Raciborz, ont leurs petits repères et ne comptent pas en changer. Même si de nombreux habitants de la ville veulent voir l’établissement disparaitre.