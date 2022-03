Rentrée scolaire : Les retrouvailles après les vacances pour les écoliers

LUXEMBOURG - Lundi matin, 200 écoliers de l'enseignement public faisaient leur rentrée à Merl, comme un peu partout dans le pays.

À l'entrée de l'école fondamentale de Merl, l'association des parents d'élèves distribuait des cafés et des biscuits. Ce matin, 49 893 écoliers de l'enseignement public retournent en cours. Les 200 de Merl ne commencent qu'à 9h mais l'association est sur le pont depuis 8h. «Certains parents doivent jongler avec le travail, ils déposent leurs enfants tôt», explique Marthe, présidente des parents d'élèves.

«On vient de déménager, et j'ai trois enfants dans des cycles différents, cela demande de l'organisation», confirme Iwona, une maman. «La petite est ravie de rentrer à la maternelle, mais pour mon aîné c'est plus difficile. Il est déjà en primaire et va devoir se refaire un groupe d'amis», poursuit-elle.