Football: Les retrouvailles entre Miralem Pjanic et le Luxembourg

Ce sera l’un des joueurs les plus scrutés, ce mardi soir, sur la pelouse du stade Bilino Polje de Zenica. Cadre respecté de la Bosnie, Miralem Pjanic (109 sélections, 17 buts) a grandi au Luxembourg où il a fait ses classes au FC Schifflange, puis porté le maillot frappé du lion rouge en U17 et en U19, avant de choisir de représenter le pays de ses parents, en 2007. Ce mardi soir, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024, le milieu de terrain de 33 ans va retrouver pour la quatrième fois de sa carrière le Grand-Duché qu’il n’a plus rencontré depuis 2016.