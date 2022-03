Angelina Jolie : Les révélations sur son ablation des seins

Elle avait choqué tout le monde en annonçant sa mastectomie, il y a quelques mois. La chirurgienne qui a opéré Angelina Jolie, Kristi Funk, revient sur cet événement.

Le médecin commente sur l’impacte de la décision de l’actrice: «Lorsqu’une personne, peut-être même la plus belle femme au monde, enlève la partie de son corps qui symbolise la féminité et la sexualité, on se demande forcément, ‘Mais pourquoi elle a fait ça?’.» Selon la doctoresse, l’engagement humanitaire de Jolie aurait motivé le fait d’informer le public de son état de santé. «Elle a toujours su, dans son âme philanthropique, qu’elle ne pouvait pas garder ça secret et rester elle-même.»