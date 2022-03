Les robes et accessoires portés par Michelle Obama s’arrachent à petit prix

Les magazines féminins se passionnent, ses tenues à petit prix s'arrachent: avec Michelle Obama, le style de la future Première Dame des États-Unis enflamme les Américains.

Après les années Clinton et Bush, vingt ans pendant lesquels les épouses des présidents ont été très classiques et discrètes, la mode fait à nouveau irruption à la Maison Blanche, comme au début des années 60.

Robe noire et blanche à taille empire

L'épouse de Barack Obama, premier président noir des Etats-Unis, a grandi dans un appartement d'une seule pièce dans un faubourg de Chicago, a connu le racisme à l'Université, et si elle accorde une attention extrême à son apparence, elle n'hésite pas à favoriser des stylistes jeunes ou inconnus, voire à acheter chez H&M une petite robe d'été à 35 dollars.

Le site blackvoices.com rappelle ainsi qu'une robe noire et blanche à taille empire, qu'elle portait en juin dernier lors de l'émission pour femmes au foyer "The view" sur la chaîne ABC, avait disparu en quelques heures des magasins "Chico", une chaîne de distribution à bas prix.

Et si les créateurs les plus célèbres, de Marc Jacobs à Karl Lagerfeld, sont en lice pour signer les tenues qu'elle portera le 20 janvier prochain à Washington pour l'investiture de son mari, le blog mrs-o.org, créé spécialement pour suivre son style, rappelle combien ses choix sont recherchés mais pas forcément chers, et accordent une grande importance aux accessoires.