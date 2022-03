Tournée européenne : Les Rolling Stones ne passeront visiblement pas par le Luxembourg

Un riff de guitare et une carte pour enflammer la toile: les Rolling Stones ont teasé vendredi sur les réseaux sociaux leur tournée européenne, celle des 60 ans de leur formation, sans en révéler les détails.

C'est une séquence de 13 secondes qui fait saliver tous leurs fans sur le Vieux Continent. On y entend les premières notes de leur hit «Can't you hear me knocking ?» («Tu ne m'entends pas frapper ?») et on y voit leur fameux logo à la langue pendue rouge disposé à différents endroits sur une carte. Sans que les villes élues soient précisément identifiables. On constate toutefois que le groupe ne passera pas par le Grand-Duché.