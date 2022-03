Les roquettes visent de nouveau Israël

Une nouvelle roquette, tirée depuis la bande de Gaza, a explosé jeudi matin dans le sud d'Israël, sans faire ni victime ni dégât, selon l'armée israélienne.

Un seconde roquette a été tirée jeudi depuis la bande de Gaza en direction de l'État hébreu sans faire de victime. La veille, Israël avait répondu en bombardant les tunnels clandestins entre Gaza et l'Egypte. (afp)

Il s'agit de la deuxième roquette tirée vers Israël depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu ayant mis fin à l'offensive israélienne qui a fait plus de 1 330 morts palestiniens et dévasté la bande de Gaza entre le 27 décembre et le 18 janvier.