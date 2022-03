Action en vue – Les routiers pourraient bloquer le trafic sur l'A31

Un camionneur manifeste sur l'esplanade du ch�teau de Vincennes, le 27 avril 2010, � l'appel d'onze syndicats de camionneurs europ�ens, partis lundi de La Haye, pour protester contre un projet de loi visant � allonger le temps de travail des routiers ind�pendants, et risquant selon eux d'accro�tre le dumping social et les accidents de la route. Les d�l�gations syndicales fran�aises (FO, CFDT et CFTC), belges (CSC-Transcom et FGTB), allemandes (Verdi), britanniques (Unite), hollandaises (FNV) et autrichiennes (Vida) ont converg� en fin de journ�e sur l'esplanade du ch�teau de Vincennes, aux portes de Paris.. Apr�s La Haye, le convoi de camions sigl�s aux couleurs de chaque syndicat est pass� par Dusseldorf (Allemagne), Schengen (Luxembourg) et doit rejoindre Bruxelles mercredi, jour o� doit se d�rouler un vote cl� sur le sujet au Parlement europ�en. A