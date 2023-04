Événement au Luxembourg: Les rues paisibles de Nospelt se sont mises à siffler

Et soudain, les rues, d'ordinaire bucoliques et paisibles de Nospelt, se sont noyées de monde, de musique et du parfum mêlé des frites et des saucisses grillées. Comme chaque lundi de Pâques depuis 1957, l'Emaischen a réuni passionnés de Péckvillerscher (ces oiseaux sonores en céramique), simples curieux et familles en goguette.