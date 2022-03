Etat d'esprit différent – Les rugbymen seraient «des joyaux», les footballeurs «des délinquants»

État d'esprit différent : Les rugbymen seraient «des joyaux», les footballeurs «des délinquants»

Le président de la région italienne de Vénétie a souligné "le bon état d'esprit" du rugby, dénonçant les "délinquants" du football, mercredi en conférence de presse.

Cette saison, deux équipes italiennes, le Benetton Trévise et Aironi Rugby (fusion de plusieurs équipes dont Viadana et Parme), rejoignent la Ligue Celtique, jusqu'alors disputée par des clubs irlandais, gallois et écossais.