JO 2018 : Les Russes médaillés d'or en hockey sur glace

Suivez les résultats des Jeux olympiques de Pyeongchang dans notre newsticker.

The Olympic Athletes from Russia's team poses with their gold medals after the medal ceremony after the men's gold medal ice hockey match between the Olympic Athletes from Russia and Germany during the Pyeongchang 2018 Winter Olympic Games at the Gangneung Hockey Centre in Gangneung on February 25, 2018. / AFP PHOTO / Brendan Smialowski AFP/Brendan Smialowski

Dimanche 25 février

Hockey: les Russes champions olympiques pour la première fois depuis 1992



Les athlètes olympiques de Russie, grands favoris de la finale, sont passés tout près de la catastrophe mais ont finalement réussi à remporter leur premier titre en hockey sur glace depuis 26 ans en venant à bout de l'Allemagne 4-3 après prolongation dans une finale des JO haletante, dimanche. Pour leur première finale olympique, les Allemands ont fait mieux que se défendre et menaient encore 3-2 à moins d'une minute de la fin, avant l'égalisation de la Russie, qui est donc finalement parvenue à s'imposer en prolongation. C'est le 9e titre olympique des Russes en hockey, un record, et seulement la 2e médaille d'or de la délégation des athlètes olympiques de Russie à Pyeongchang, après celle de la patineuse artistique Alina Zagitova.

Marit Björgen en or sur le 30 km, sa 15e médaille, nouveau record aux Jeux d'hiver

La Norvégienne Marit Björgen a établi un nouveau record aux Jeux d'hiver en remportant dimanche sa quinzième médaille olympique, l'or du 30 km en ski de fond aux JO de Pyeongchang. Björgen, 37 ans, permet à la Norvège de terminer en tête du classement des médailles avec 14 titres et 39 breloques au total, juste devant l'Allemagne. Elle égale au passage ses compatriotes, le biathlète Ole Einar Björndalen et le fondeur Björn Daehlie, pour le record du nombre de titres avec 8 médailles d'or.

Samedi 24 février

Le Japon en or sur la mass start féminine

La Japonaise Nana Takagi a remporté l'or de la Mass start. Elle devance la Coréenne Kim Bo-reum et la Néerlandaise Irene Schouten.

Lee Seung-hoon sacré en mass start hommes

Le Sud-Coréen Lee Seung-hoon a remporté devant son public la finale de la mass start masculine. La médaille d'argent est pour le Belge Bart Swings. Le Néerlandais Koen Verweij prend le bronze.

Le Canada se console avec le bronze en hockey

Battus à la surprise générale par l'Allemagne en demi-finale, le Canada s'est consolé lors du match pour la troisième place. Les Canadiens ont pris la médaille de bronze en dominant la République tchèque 6 à 4.

Les États-Unis gagnent la finale du curling

Victorieux 10-8 de la Suède en finale, les États-Unis sont champions olympiques de curling masculin. La Suède prend donc l'argent. La Suisse s'était déjà emparée de la médaille de bronze à l'issue de la petite finale vendredi.

Svindal gagne la descente

La Norvège s'offre un doublé dans la descente masculine, avec le titre olympique pour Aksel Lund Svindal, qui devance son compatriote Kjetil Jansrud. Le Suisse Beat Feuz s'empare de la médaille de bronze.

Le combiné pour Michelle Gisin

La Suissesse Michelle Gisin est championne olympique du combiné. Sa compatriote Wendy Holdener prend le bronze. L'Américaine Mikaela Shiffrin, en argent, s'intercale sur le podium.

Le slalom pour Myhrer

Le Suédois Andre Myhrer a remporté le slalom en ski alpin, devant le Suisse Ramon Zenhaeusern et l'Autrichien Michael Matt.

Un Finlandais triomphe sur 50 km

Le Finlandais Niskanen a remporté la médaille d'or sur 50 km classique en ski de fond. Il devance deux russes, Bolshunov et Larkov.

La Suisse en or en snowboard

Le Suisse Galmarini a été sacré champion olympique en slalom géant parallèle masculin de snowboard. Il devance le Sud-Coréen Lee et le slovaque Kosir.

Ledecka sacrée en slalom géant parallèle de snowboard féminin

La République tchèque remporte la médaille d'or en slalom géant parallèle de snowboard féminin, avec la victoire de Ledecka. Les Allemandes Joerg et Hofmesiter complètent le podium.

Un Canadien sacré en snowboard

Le Canadien Toutant a remporté l'or olympique en Big Air, une épreuve de snowboard. Il devance l'Américain Mack et le Britannique Morgan.

Vendredi 23 février

Hockey: l'Allemagne rejoint la Russie en finale

L'Allemagne a créé une énorme surprise en sortant vendredi le double tenant du titre canadien (4-3) pour se qualifier pour la finale du tournoi de hockey sur glace des Jeux de Pyeongchang, où elle retrouvera les athlètes olympiques de Russie. Même sans ses meilleurs joueurs retenus en NHL, le Canada était très largement favori face aux Allemands, qui n'ont décroché qu'une seule médaille en hockey dans toute leur histoire, le bronze en 1976 par l'Allemagne de l'Ouest, à Innsbruck.

La Suède titrée sur le relais messieurs, pas de podium pour la France de Fourcade

La Suède a remporté vendredi la médaille d'or du relais masculin de biathlon des Jeux de Pyeongchang, où la France de Martin Fourcade doit se contenter de la 5e place, à 3 minutes 26 secondes 6/10e du vainqueur. Peppe Femling, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson et Frederik Lindstroem ont terminé devant les deux nations favorites, la Norvège et l'Allemagne. Éjectés du wagon de tête dès le premier relais, les Bleus n'ont jamais été en mesure de jouer le podium.

Le Néerlandais Nuis en or sur le 1 000m

Le Néerlandais Kjeld Nuis a apporté une nouvelle médaille d'or aux Pays-Bas en patinage de vitesse, leur chasse gardée, en remportant le 1 000 m messieurs, vendredi aux Jeux de Pyeongchang. Nuis, qui avait déjà remporté le titre sur le 1 500 m, a réussi un temps de 1 minute 07 secondes 85/100e pour devancer de 4 petits centièmes le Norvégien Harvard Lorentzen et de 27/100e le Sud-Coréen Kim Tae-yun. Avant les mass start messieurs et dames samedi, dernières courses du programme de patinage de vitesse, les Néerlandais ont remporté pas moins de 14 médailles dans la discipline à Pyeongchang, dont 7 des 12 médailles d'or mises en jeu.

Hockey: première finale pour la Russie en 20 ans

Les athlètes olympiques de Russie ont battu la République tchèque 3 à 0 en demi-finale du tournoi de hockey sur glace des Jeux de Pyeongchang et se sont qualifiés pour leur première finale olympique depuis 20 ans. Légèrement favoris du tournoi en l'absence des joueurs de la NHL, retenus dans le Championnat nord-américain durant les JO, les Russes retrouveront en finale le vainqueur du match entre le Canada et l'Allemagne.

Une Russe contrôlée positive en Bobsleigh

La bobeuse russe Nadezhda Sergeeva a été contrôlée positive à une substance illicite durant les Jeux olympiques de Pyeongchang, a annoncé vendredi la Fédération russe de bobsleigh. «Un test antidopage de la pilote de l'équipe russe Nadezhda Sergeeva le 18 février a donné un résultat positif pour un médicament pour le cœur inscrit sur la liste des substances interdites», a indiqué la fédération dans un communiqué sur son site internet.

Curling messieurs: la Suisse bat le Canada pour le bronze

La Suisse a remporté le match pour la troisième place du tournoi masculin de curling des Jeux olympiques de Pyeongchang en battant le Canada, triple champion olympique en titre, 7 à 5, vendredi. C'est la première fois que les curleurs canadiens ne montent pas sur le podium depuis la réintroduction de leur sport aux Jeux en 1998. La finale verra l'affrontement samedi de la Suède aux Etats-Unis.

Le triomphe d'Alina Zagitova

La jeune russe Alina Zagitova, 15 ans, est championne olympique de patinage artistique. Elle devance sa compatriote Evgenia Medvedeva, 18 ans. Les deux jeunes filles avaient déjà remporté l'argent lors de l'épreuve par équipe. La Canadienne Kaetlyn Osmond, championne olympique par équipe, a pris ce vendredi matin le bronze en individuel.

Doublé canadien en ski cross féminin

Le Canada repart avec l'or et l'argent en ski cross féminin (une discipline de ski acrobatique). Kelsey Serwa a remporté l'épreuve devant sa compatriote Britanny Phelan. Fanny Smith prend le bronze pour la Suisse.

Jeudi 22 février

Short-track: la Hongrie, médaille d'or surprise en relais

L'équipe hongroise de patinage de vitesse a créé la sensation, en remportant le 5 000 m relais en short-track, devant la Chine et le Canada. Il s'agit du premier titre de son Histoire pour la Hongrie aux Jeux olympiques d'hiver.

La Biélorussie sacrée en biathlon féminin

Autre surprise, en biathlon (ski de fond + tir à la carabine), cette fois. La Biélorussie est allée chercher le titre olympique en relais féminin. La Suède est en argent, la France prend le bronze.

Suzanne Schulting, la plus rapide sur 1 000 m

La Néerlandaise Suzanne Schulting a remporté l'or du 1 000 m en patinage de vitesse, devant la Canadienne Kim Boutin et l'Italienne Arianna Fontana.

Un Chinois gagne le 500 m du patinage de vitesse

Wu Dajing a remporté la médaille d'or du 500 m en patinage de vitesse. Il devance deux Coréens, Hwang Dae-heon et Lim Hyo-jun.

L'Allemagne en or au combiné nordique

L'Allemagne a réalisé le grand chelem en combiné nordique, qui comprend le saut à ski et le ski de fond. Après les deux épreuves individuelles, elle décroche à nouveau l'or dans l'épreuve par équipe. C'est Johannes Rydzek, déjà titré en individuel, qui a franchi la ligne d'arrivée largement en tête. La Norvège prend l'argent, l'Autriche le bronze.

Les Américaines gagnent la finale du hockey

Les Américaines ont pris jeudi leur revanche sur leurs voisines canadiennes qui les ont si souvent tourmentées: elles ont enfin brisé la malédiction et remporté la médaille d'or du tournoi de hockey sur glace en s'imposant 3-2 aux tirs au but en finale. Depuis l'apparition du hockey féminin aux JO, les Américaines avaient remporté le premier tournoi, à Nagano en 1998, mais le Canada avait raflé les quatre titres suivants, remportant au passage 24 matches consécutifs aux Jeux.

Michelle Gisin gagne le combiné alpin

La Suissesse Michelle Gisin a remporté jeudi la médaille d'or du combiné alpin des Jeux de Pyeongchang, devant l'Américaine Mikaela Shiffrin et sa compatriote Wendy Holdener. En tête après la descente, l'attendue Lindsey Vonn est sortie de la piste dès les premiers piquets du slalom.

Andre Myhrer surprend tout le monde au slalom

Le Suédois Andre Myhrer a profité des sorties de piste de Marcel Hirscher et d'Henrik Kristoffersen pour s'offrir la médaille d'or du slalom, à la surprise générale. Le Luxembourgeois Matthieu Osch est également sorti de la piste lors de la première manche.

Le ski half-pipe remporté par David Wise

L'Américain David Wise a remporté la médaille d'or sur l'épreuve du ski half-pipe, devant son compatriote Alex Ferreira et le Néo-zélandais Nico Porteous.

Anna Gasser s'adjuge le snowboard

L'Autrichienne Anna Gasser a dominé la compétition de snowboard dames, en devançant l'Américaine Jamie Anderson et la Néo-zélandaise Zoi Sadowski Synnott.

Mercredi 21 février

Bobsleigh: les Allemandes raflent l'or

Les Allemandes Mariama Jamanka et Lisa Buckwitz ont raflé l'or de justesse en bob à deux mercredi, seulement sept centièmes devant l'équipe américaine composée de Elana Meyers Taylor et Lauren Gibbs. Les Allemandes étaient pourtant devancées par les Américaines avant la dernière descente mais elles ont réussi un excellent dernier passage pour remporter le titre.

Patinage de vitesse (hommes): les Norvégiens remportent la poursuite par équipe

La Norvège a remporté mercredi l'épreuve de poursuite par équipe messieurs en patinage de vitesse, privant la Corée du Sud d'une victoire de prestige à domicile, les Pays-Bas empochant le bronze. Sverre Lunde Pedersen, Simen Spieler Nilsen et Havard Bokko ont décroché la 33e médaille pour la Norvège, la 13e en or, confortant sa première place au tableau des médailles.





Patinage de vitesse (femmes): l'or pour les Japonaises en poursuite par équipe

Le Japon a remporté mercredi l'épreuve de poursuite par équipe dames en patinage de vitesse, record olympique à la clé, devant la Norvège et les États-Unis, mercredi, aux Jeux de Pyeongchang. Miho Takagi, Ayaka Kikuchi, Ayano Sato et Nana Takagi se sont imposées en 2 minutes 53 secondes 89/100e, offrant au Japon sa 3e médaille d'or des Jeux.

Fond (hommes): 14e médaille pour la France, la Norvège en or

Les fondeurs tricolores ont terminé 3es du sprint par équipe, mercredi, offrant ainsi une 14e médaille à la France lors des JO de Pyeongchang, désormais à un podium du précédent record établi à Sotchi, il y a quatre ans. Les Français, Maurice Manificat, déjà médaillé de bronze en relais 4x10 km, et Richard Jouve, ont terminé à un peu plus de deux secondes de la Norvège, championne olympique, et derrière les athlètes russes sous bannière olympique, 2es, à l'issue d'un sprint serré.

Fond (femmes): un record pour la Norvégienne Björgen, le titre pour les États-Unis

Marit Björgen a établi un nouveau record de médailles dans l'histoire des JO d'hiver en décrochant avec la Norvège, le bronze du sprint par équipe de ski de fond, la 14e médaille olympique de sa carrière, mercredi, à Pyeongchang. Björgen, 37 ans, dépasse ainsi son compatriote biathlète Ole Einar Björndalen, avec qui elle partageait ce statut avec treize podiums. Le sprint par équipe a été remporté par les États-Unis, devant la Suède et la Norvège.

Ski cross: le Canadien Leman en or après l'hécatombe française

Le Canadien Brady Leman a remporté mercredi la médaille d'or du ski cross des Jeux de Pyeongchang, épreuve marquée par l'hécatombe française, devant le Suisse Marc Bischofberger et le Russe sous bannière olympique Sergey Ridzik. Leman, âgé de 31 ans et quatrième à Sotchi-2014, succède au Français Jean-Frédéric Chapuis, éliminé dès les quarts de finale.

Meilleur Français, Bovolenta s'est classé 6e en terminant 2e de la petite finale. Auteur d'un triplé historique en Russie, la délégation tricolore n'a envoyé aucun de ses quatre membres en finale. François Place a été éliminé en quarts comme Chapuis et Arnaud Bovolenta, médaille d'argent en 2014, s'est arrêté en demies. Terence Tchiknavorian s'est lui fracturé un tibia dès la première série des 8es et a été évacué vers un hôpital où il sera opéré dans la soirée.

Ski: Sofia Goggia, première Italienne championne olympique de descente

Sofia Goggia a remporté mercredi la descente des Jeux olympiques de Pyeongchang, devenant la première Italienne sacrée dans l'épreuve reine des Jeux d'hiver chez les dames, alors que la star américaine Lindsey Vonn devra se contenter du bronze. L'Italienne de 25 ans a confirmé son statut de meilleure descendeuse de la saison (elle est en tête de la Coupe du monde de la spécialité avec deux victoires) en devançant de 09/100es la Norvégienne Ragnhild Mowinckel (argent) et de 47/100es Vonn qui, à 33 ans, courait sa dernière descente olympique.

Mardi 20 février

Le relais mixte français s'offre l'or

Le Français Martin Fourcade est devenu, mardi, le sportif le plus titré des JO de Pyeongchang, avec la victoire de la France dans le relais mixte de biathlon, synonyme de son 3e titre personnel en Corée du sud, son 5e en tout. Le relais mixte, composé de Marie Dorin, Anaïs Bescond, Simon Desthieux et Martin Fourcade, apporte par ailleurs à la France sa 5e breloque en or, un bilan record. Ils ont devancé la Norvège, en argent, et l'Italie, en bronze.

Le combiné nordique pour Johannes Rydzek

L'Allemagne a réussi un triplé sur l'épreuve du combiné nordique grand tremplin, avec la victoire de Johannes Rydzek au sprint devant ses compatriotes Fabian Riessle et Erik Frenzel. Les épreuves de combiné nordique des Jeux 2018 se termineront jeudi avec le concours par équipes.

Virtue et Moir, l'or sur glace

Le couple canadien Virtue/Moir remporte l'or en danse sur glace. Les Français Papadakis et Cizeron, qui s'étaient fait remarquer lors du programme court, repartent avec la médaille d'argent. Le bronze est pour les américains Maia et Alex Shibutani.

Cassie Sharpe titrée en half-pipe

La Canadienne Cassie Sharpe a remporté l'or en ski freestyle half-pipe. Avec 95,8 points, elle devance la française Marie Martinod, médaille d'argent, et l'Américaine Brita Sigourney, en bronze.

Short Track: les Sud-Coréennes remportent le 3 000 m relais

La Corée du Sud, emmenée par sa locomotive Choi Min-jeong, a décroché sa troisième médaille d'or, sur quatre, en short-track, à la patinoire de Gangneung. Les Sud-Coréennes ont pris le meilleur sur les Chinoises dans un sprint échevelé, mais ces dernières ont finalement été disqualifiées, de même que le Canada, ce qui a profité à l'Italie, médaille d'argent. De par ces disqualifications, les Pays-Bas, vainqueurs de la finale B, décrochent la médaille de bronze.

Lundi 19 février

Les hockeyeuses canadiennes face aux USA en finale

Les hockeyeuses canadiennes ont rejoint lundi les Américaines en finale de l'épreuve de hockey sur glace des Jeux olympiques de Pyeongchang, grâce à leur victoire 5-0 face aux Russes sous bannière olympique. Les Canadiennes, invaincues depuis 24 rencontres en tournoi olympique, affronteront jeudi les joueuses des États-Unis.

La Norvège championne olympique en saut à ski messieurs

La Norvège a remporté lundi la médaille d'or de l'épreuve de saut à ski grand tremplin par équipes devant l'Allemagne et la Pologne. Les Scandinaves, emmenés par Robert Johansson, double médaillé de bronze en individuel petit et grand tremplin, a terminé avec 1098,5 points suivis par l'Allemagne et son champion olympique au petit tremplin Andres Wellinger (1075,7 pts) et la Pologne et son leader Kamil Stoch, sacré au grand tremplin (1072,4 pts).

Les paires allemande et canadienne toutes deux titrées en bob à 2

Les Allemands Francesco Friedrich et Thorsten Margis et les Canadiens Justin Kripps et Alexander Kopacz, ex æquo, ont partagé lundi la médaille d'or de bob à 2 lors des JO de Pyeongchang. Les deux équipes ont devancé lors de la finale le duo letton de 5/100 de seconde. Il est très rare que deux équipes arrivent dans le même temps lors des épreuves de bobsleigh qui se départagent au millième près.

Lorentzen roi sur 500 m

Haavard Lorentzen ajoute une breloque supplémentaire dans l’escarcelle de la Norvège, tout en haut du tableau des médailles. Lorentzen a remporté l'or sur 500 mètres en patinage de vitesse en 34"41. Il devance le Sud-Coréen Min-Kyu Cha d'une petite seconde. Le Chinois Tingyu Gao prend le bronze.

La Suède battue en curling

Après six victoires en six matchs, la Suède, déjà qualifiée pour les demi-finales du tournoi de curling, a été largement battue par la Suisse (10-3). Les États-Unis ont battu le Canada 9-7 et la Grande-Bretagne a pris le meilleur sur le Danemark 7-6.

Les États-Unis en finale du hockey

L'équipe américaine de hockey sur glace féminin s'est qualifiée pour la finale, assurant ainsi une médaille, en battant la Finlande 5-0. L'autre demi-finale opposera le Canada aux Athlètes olympiques russes plus tard dans la journée de lundi.

Un record du monde sur la glace

Le début des épreuves de danse sur glace a été marqué par un record du monde. Les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir ont ainsi obtenu la note de 83,67 points, battant ainsi le record du monde de 82,68 points qu'ils détenaient depuis l'automne dernier. Ils ont naturellement pris la tête de la compétition, devant le couple français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, peut-être un peu déconcentrés par la mésaventure vestimentaire de la patineuse.

Dimanche 18 février

Sauts freestyle: l'or pour Abramenko

L'Ukrainien Oleksandr Abramenko a remporté dimanche l'épreuve de sauts de ski freestyle des Jeux de Pyeongchang, devant le Chinois Zongyang Jia et le Russe sous bannière olympique Ilia Burov. Il succède au Biélorusse Anton Kushnir.

500 m dames: le titre pour la Japonaise Kodaira

La Japonaise Nao Kodaira a remporté la médaille d'or du 500 m dames de patinage de vitesse des Jeux de Pyeongchang, détrônant la double tenante du titre sud-coréenne Lee Sang-hwa, en argent, dimanche, sur la glace de Gangneung. La patineuse de 31 ans devient la première Nippone titrée dans la discipline. La Tchèque Karolina Erbanova complète le podium.

Fourcade, le Français le plus titré

Martin Fourcade, vainqueur à la photo-finish de la mass start (15 km) de biathlon, est devenu dimanche le Français le plus titré de l'histoire des JO d'hiver, avec quatre médailles d'or. Fourcade a devancé l'Allemand Simon Schempp de 7/10e de seconde, et le Norvégien Emil Hegle Svendsen, à 11 sec 2/10e, en bronze.

9e médaille pour la France grâce au ski de fond

Le relais masculin français de ski de fond (4x10km) a remporté le bronze, dimanche, derrière la Norvège en or et la Russie sous bannière olympique en argent, pour apporter aux Bleus leur 9e médaille des JO de Pyeongchang. Après la déception vendredi au 15 km libre et la 5e place de Maurice Manificat, le meilleur fondeur tricolore, ce podium, le troisième seulement de l'histoire du ski de fond français, va certainement le réconforter. Il faisait déjà partie de l'équipe 3e à Sotchi-2014, tout comme Jean-Marc Gaillard. Les deux autres relayeurs, Clément Parisse et Adrien Backscheider, ont assuré dans la deuxième moitié disputée en style libre, dans une course que les Bleus ont toujours parcourue dans le wagon de tête.

De l'or pour Marcel Hirscher, le bronze pour Pinturault

L'Autrichien a remporté dimanche le slalom géant. Il a largement devancé le Norvégien Henrik Kristoffersen et le Français Alexis Pinturault. Le Luxembourgeois Matthieu Osch a terminé 62e.

Slopestyle: le Norvégien Braaten champion olympique

Le Norvégien Oystein Braaten a été sacré champion olympique de ski slopestyle, dimanche, aux Jeux de Pyeongchang, devant l'Américain Nick Goepper et le Canadien Alex Beaulieu-Marchand. Braaten, 22 ans et déjà vainqueur des X-Games l'an dernier, a placé la barre très haut dès la première manche de la finale avec un run spectaculaire qui lui a valu le score de 95,00 points. Goepper a dû attendre lui son dernier run pour décrocher la médaille d'argent (93,60), tandis que Beaulieu-Marchand s'est assuré une place sur le podium lors de son deuxième passage (92,40).

Samedi 17 février

Ski de fond/relais: la Norvégienne Björgen rejoint Björndalen

La Norvège a remporté le relais dames de ski de fond (4x5 km), ce qui a permis à Marit Björgen d'égaler son compatriote Ole Einar Björndalen au rang des athlètes les plus médaillés des Jeux d'hiver avec 13 podiums, samedi, à Pyeongchang. La Norvège (Oestberg, Jacobsen, Haga, Björgen) a devancé la Suède (Haag, Kalla, Andersson, Nilsson), médaille d'argent, et les Russes sous bannière olympique (Nepryaeva, Belorukova, Sedova, Nechaevskaya), en bronze.

Saut à ski: Kamil Stoch conserve son titre sur grand tremplin

Le Polonais Kamil Stoch, tenant du titre, a remporté samedi l'épreuve de saut à ski sur grand tremplin des Jeux de Pyeongchang, devant l'Allemand Andreas Wellinger et le Norvégien Robert Johansson. Il devient le premier à réussir le doublé dans l'exercice depuis le Finlandais Matti Nykanen, sacré en 1984 et 1988.

Skeleton dames: Yarnold remporte le premier titre britannique

La Britannique Lizzy Yarnold, tenante du titre, a remporté la première médaille d'or de sa délégation aux Jeux olympiques de Pyeongchang, en s'imposant dans l'épreuve dames de skeleton samedi. Yarnold a devancé l'Allemande Jacqueline Loelling et l'autre Britannique Laura Deas. C'est la troisième fois de suite qu'une Britannique gagne cette course.

Short-track - 1 000 m messieurs: l'or pour le Canadien Girard

Le Canadien Samuel Girard a remporté la médaille d'or du 1 000 m en short-track, samedi à la patinoire de Gangneung, devant l'Américain John-Henry Krueger et le Sud-Coréen Seo Yi-ra. Le patineur québecois, 21 ans, devient le premier Canadien titré sur cette distance aux Jeux.

Short-track - 1 500 m dames: Choi titrée, 3e médaille d'or pour la Corée du Sud

Choi Min-jeong, 19 ans, a apporté à la Corée du Sud sa troisième médaille d'or de «ses» Jeux de Pyeongchang, en remportant la finale du 1 500 m féminin de short-track, samedi à la patinoire de Gangneung. Elle a devancé la Chinoise Jinyu Li et la Canadienne Kim Boutin.

Mass-start: la Slovaque Kuzmina décroche l'or

La Slovaque Anastasiya Kuzmina a remporté samedi la médaille d'or de la mass start (12,5 km), la dernière épreuve en individuel de biathlon des Jeux de Pyeongchang chez les dames, devant la Bélarusse Darya Domracheva et la Norvégienne Tiril Eckhoff.

Ski alpin: la snowboardeuse tchèque Ester Ledecka médaillée d'or du Super-G

La Tchèque Ester Ledecka, championne du monde 2017 de snowboard en slalom parallèle géant, a remporté samedi la médaille d'or du Super-G où la favorite américaine Lindsey Vonn a terminé 6e. À la surprise générale, Ledecka qui s'est élancée avec le dossard 26, a devancé de 1/100e l'Autrichienne Anna Veith qui avait remporté le titre à Sotchi en 2014 sous le nom d'Anna Fenninger. Veith décroche donc l'argent, devant Tina Weirather qui remporte la médaille de bronze pour le Liechtenstein (+11/100es).

Patinage artistique: Le Japonais Yuzuru Hanyu conserve son titre

Le Japonais Yuzuru Hanyu a été sacré champion olympique de patinage artistique, devenant à 23 ans le premier patineur à conserver sa couronne depuis l'Américain Dick Button en 1952. Pour son retour à la compétition trois mois à peine après s'être blessé à une cheville, il a totalisé 317,85 points et devancé un autre Japonais, Shoma Uno (306,90), vice-champion du monde en titre, et l'Espagnol Javier Fernandez (305,24), sextuple champion d'Europe en titre. L'Américain Nathan Chen, auteur d'une incroyable remontée, a terminé 5e.

Ski acrobatique/slopestyle dames: doublé suisse, l'or pour Hoefflin

La Suisse a réussi le doublé samedi dans l'épreuve du slopestyle en ski acrobatique dames où Sarah Hoefflin a remporté la médaille d'or devant Mathilde Gremaux, la Britannique Isabel Atkin empochant le bronze.

Vendredi 16 février

Freestyle - Saut: la Biélorusse Hanna Huskova en or

La Biélorusse Hanna Huskova a remporté le concours de saut freestyle, devant la Chinoise Xin Zhang. C'est une autre Chinoise, Fanyu Kong, qui complète le podium.

Patinage de vitesse: la Néerlandaise Visser remporte le 5 000 m

La Néerlandaise Esmee Visser a remporté le 5 000 mètres de patinage de vitesse devant la Tchèque Martina Sablikova et la Russe Natalia Voronina. Les Néerlandais continuent leur abondante moisson en patinage de vitesse, où ils ont remporté six des sept titres mis en jeu jusqu'à présent.

Ski de fond: Dario Cologna en or au 15 km libre, Manificat 5e

Le fondeur suisse Dario Cologna a remporté la médaille d'or du 15 km libre des Jeux de Pyeongchang, son troisième titre consécutif sur la distance et son quatrième en tout, alors que le Français Maurice Manificat a terminé 5e. Le skieur des Grisons, 31 ans, a devancé le Norvégien Simen Hegstad Krueger et le Russe sous bannière olympique, Denis Spitsov. Leader de la Coupe du monde de l'épreuve, Manificat a échoué à quatre secondes du podium, et à rapporter une deuxième médaille en ski de fond à la France, après Roddy Darragon à Turin (sprint).

La Suédoise Hansdotter championne olympique du slalom

La Suédoise Frida Hansdotter a remporté, vendredi, la médaille d'or du slalom des Jeux de Pyeongchang, alors que la favorite et tenante du titre, l'Américaine Mikaela Shiffrin, malade avant la course, a terminé à la 4e place. Hansdotter, deuxième après la première manche, a devancé la Suissesse Wendy Holdener (à 0.05 sec) qui avait elle terminé en tête de la première manche, et l'Autrichienne Katharina Gallhuber (à 0.32 sec). Shiffrin a échoué à huit centièmes du podium.

L'Italienne Michela Moioli championne olympique de snowboardcross

L'Italienne Michela Moioli, grande favorite de l'épreuve, a remporté vendredi la médaille d'or du snowboardcross des Jeux olympiques de Pyeongchang. Moioli, 22 ans et leader de la Coupe du monde, a devancé la Française Julia Pereira de Sousa, 16 ans, et la Tchèque Eva Samkova, titrée à Sotchi il y a quatre ans.





L'Autrichien Matthias Mayer champion olympique en Super-G

L'Autrichien Matthias Mayer a remporté vendredi le Super-G des Jeux olympiques de Pyeongchang, mettant fin au règne des Norvégiens qui dominaient l'épreuve depuis 2002, devant le Suisse Beat Feuz et le tenant du titre Kjetil Jansrud. Il succède à son compatriote Hermann Maier comme dernier vainqueur non-norvégien, à Nagano-1998. Le Français Blaise Giezendanner a terminé 4e, à seulement deux dixièmes du podium.

Skeleton: le Sud-Coréen Yun champion olympique

Le Sud-Coréen Yun Sung-bin a été sacré champion olympique de skeleton sur la piste des JO de Pyeongchang, vendredi. Avec un temps cumulé de 3 min 20 sec 55, Yun, n°1 mondial et vainqueur de la Coupe du monde en janvier, a devancé le Russe sous bannière olympique Nikita Tregubov (+1.63) et le Britannique Dom Parsons (+1.65). C'est le deuxième titre pour la Corée du Sud, le pays-hôte des Jeux, après le sacre de Lim Hyo-jun en short-track.

Jeudi 15 février

Luge: l'Allemagne conserve son titre en relais

Ski de fond: la Norvégienne Ragnhild Haga en or

Patinage de vitesse: le Canadien Bloemen met fin à la mainmise néerlandaise

Le Canadien Ted-Jan Bloemen a enfin desserré l'emprise absolue des Néerlandais sur le patinage de vitesse à Pyeongchang en remportant jeudi de belle manière le 10 000 mètres aux Jeux, record olympique à la clé. Les Néerlandais, qui avaient remporté les cinq premiers titres en patinage de vitesse mis en jeu sur l'anneau de Gangneung et avaient réussi le triplé sur le 10 000 m à Sotchi en 2014, ne sont toutefois pas repartis les mains vides, le tenant du titre Jorrit Bergsma prenant cette fois la médaille d'argent. L'Italien Nicola Tumolero a pris le bronze.

Bloemen a au passage explosé le record olympique de la distance, qui avait justement été établi en 2014 à Sotchi par Bergsma, en 12 minutes 44 secondes et 45/100e. Bloemen, qui est déjà le détenteur du record du monde (12 min 36 secondes 30/100e) a raboté la marque olympique de 5 secondes, tournant en 12 minutes 39 secondes 77/100e.

Biathlon/individuel: le Norvégien Johannes Boe sacré, pas de médaille pour Fourcade

Le Norvégien Johannes Boe a remporté jeudi l'épreuve de l'Individuel de biathlon, son premier titre olympique, alors que le grand favori Martin Fourcade n'a pu faire mieux que 5e, aux JO-2018 de Pyeongchang. Boe, principal rival de Fourcade cette saison, a devancé le Slovène Jakov Fak, 2e à 5 sec 5/10e, et l'Autrichien Dominik Landertinger, en bronze à 14 secondes. Fourcade, en tête des classements intermédiaires, a perdu toute chance de victoire en commettant deux fautes sur ses deux derniers tirs.

Oeberg en or en biathlon

La Suédoise Hanna Oeberg a remporté jeudi l'individuel dames (15 km) de biathlon des Jeux de Pyeongchang, son premier titre majeur à 22 ans, devant la Slovaque Anastasia Kuzmina (à 24 sec 7/10e) et l'Allemande Laura Dahlmeier (à 41 sec 2/10e). Auteur d'un sans-faute au tir, elle succède à la Biélorusse Darya Domracheva. Pour Dahlmeier, il s'agit de sa troisième médaille en Corée, après l'or dans les deux premières épreuves de la discipline (poursuite, sprint). La première Française, Anaïs Chevalier, a terminé 28e (à 3 min 57 sec 7/10e), trois rangs devant Anaïs Bescond, bronzée sur la poursuite mais seulement 31e jeudi à 4 min 03 sec 7/10e.

Pierre Vaultier en or en snowboardcross

Le Français Pierre Vaultier a remporté jeudi le titre olympique au snowboardcross, son deuxième sacre consécutif après Sotchi-2014, pour apporter à la France sa sixième médaille des Jeux de Pyeongchang. Le «rider» de Serre-Chevalier, grand favori de l'épreuve, a devancé l'Australien Jarryd Hughes et l'Espagnol Regino Hernandez.

Ski: l'Américaine Mikaela Shiffrin médaille d'or du géant dames

L'Américaine Mikaela Shiffrin a remporté jeudi le slalom géant dames des Jeux de Pyeongchang pour décrocher sa deuxième médaille d'or olympique, devant la Norvégienne Ragnhild Mowinckel (+0.39) et l'Italienne Federica Brignone (+0.46).

Aksel Lund Svindal remporte la descente

Aksel Lund Svindal a remporté jeudi la descente des Jeux olympiques de Pyeongchang, devenant à 35 ans le premier Norvégien sacré dans l'épreuve reine des Jeux d'hiver. La Norvège a signé un doublé grâce à Kjetil Jansrud qui a décroché l'argent, devant le Suisse Beat Feuz en bronze.

Patinage artistique: le titre olympique pour les Allemands Savchenko et Massot en couples

Les Allemands Aljona Savchenko et Brunot Massot ont remporté la médaille d'or de l'épreuve de couples du patinage artistique des Jeux olympiques de Pyeongchang, jeudi, à la patinoire de Gangneung, le premier titre pour l'Allemagne dans l'épreuve depuis 1952. Avec un score de 235,90 points, ils devancent les Chinois Wenjing Sui et Cong Han (235, 47 pts) et les Canadiens Meagan Duhamel et Eric Radford (230,15 pts).

Mercredi 14 février

Luge biplace messieurs: les Allemands Wendl et Arlt en or

Les Allemands Tobias Wendl et Tobias Arlt ont conservé leur titre en luge biplace où ils ont dominé les Autrichiens Peter Penz et Georg Fischler, et l'autre équipage allemand composé de Toni Eggert et Sascha Benecken.

Patinage de vitesse: Ter Mors en or sur 1 000 m

Pour le moment, c'est le Grand chelem! Les Néerlandais ont décroché les cinq médailles d'or mises en jeu en patinage de vitesse jusqu'à présent, après la victoire de Jorien ter Mors mercredi sur le 1.000 m dames, aux Jeux olympiques de Pyeongchang. En 1 minute 13 secondes 56/100e, Ter Mors a devancé deux patineuses japonaises, Nao Kodaira (+0.26) et Miho Takagi (+0.42).

Combiné nordique: l'Allemand Frenzel conserve son titre

L'Allemand Eric Frenzel, champion olympique en titre, a conservé sa couronne mercredi dans l'épreuve du combiné nordique petit tremplin des Jeux de Pyeongchang, devant le Japonais Akito Watabe, leader de la Coupe du monde et l'Autrichien Lukas Klapfer, en bronze. Frenzel pointait à la cinquième place après le saut à ski et un bond à 106,5 m, juste derrière Klapfer et Watabe, avant de dominer la course de ski de fond (10 km) en 24 min 51 sec 40.

Snowboard: Shaun White est éternel

Hors catégorie. À 31 ans, l'Américain Shaun White a décroché mercredi dans le half-pipe de Pyeongchang son troisième titre olympique, confirmant sur sa planche que le statut de légende de la discipline qui l'escorte depuis des années restait absolument mérité. Sacré en 2006 à Turin et 2010 à Vancouver, à une époque où ses longs cheveux roux lui valaient le surnom de «flying tomato», White accordait manifestement une importance particulière à ces JO 2018, qui pourraient être ses derniers, au moins pour l'hiver.

Mardi 13 février

Fond: sprint classique: 1er titre et record pour le prodige Klaebo

Considéré comme le fondeur le plus attendu des JO 2018, le Norvégien Johannes Klaebo est devenu mardi le plus jeune médaillé d'or olympique de sa discipline après son sacre lors du sprint classique à 21 ans et 114 jours. Le précédent record appartenait au Suédois Gunde Svan, qui avait 22 ans et 32 jours quand il avait été titré sur le 15 km classique en 1984 à Sarajevo. Klaebo a dominé l'Italien Federico Pellegrino et le Russe sous bannière olympique Alexander Bolshunov.

Patinage de vitesse: doublé néerlandais sur le 1 500 m, Nuis en or

Les Néerlandais sont intouchables en patinage de vitesse où ils ont pour le moment décroché tous les titres: Kjeld Nuis et Patrick Roest ont même signé un doublé mardi sur le 1 500 m. Les Pays-Bas ont remporté les quatre médailles d'or mises en jeu jusqu'à présent et Nuis, en 1 minute 44 seconde 01/100e a devancé son compatriote Roest de 85/100e. Le Sud-Coréen Seok Kim-min a pris la médaille de bronze, à 92/100e du vainqueur.

Curling double mixte: le Canada, premier champion olympique

Le Canada (Kaitlyn Lawes/John Morris) a remporté le premier titre olympique du double mixte en curling, épreuve qui fait ses débuts au programme des JO, en battant en finale la Suisse (Jenny Perret/Martin Rios) 10 à 3, mardi à Gangneung. Le duo russe sous bannière olympique (Anastasia Bryzgalova/Aleksandr Krushelnitckii) a pris le bronze.

Luge dames: doublé allemand, Geisenberger en or

L'Allemagne a réussi le doublé en luge monoplace dames, avec Natalie Geisenberger en or et Dajana Eitberger en argent, la Canadienne Alex Gough complétant le podium.

Short-track: l'Italienne Fontana sacrée sur 500 m

La patineuse italienne Arianna Fontana été sacrée championne olympique mardi sur la patinoire de Gangneung en short-track, sur l'épreuve du 500 m. L'Italienne a devancé lors de la finale la Néerlandaise Yara van Kerkhof (argent) et la Canadienne Kim Boutin (bronze). La Sud-Coréenne Minjeong Choi avait dans un premier temps pris la 2e place, pour le plus grand plaisir du public local, mais elle a finalement été disqualifiée pour obstruction.

Sprint dames: la Suédoise Nilsson en or

La Suédoise Stina Nilsson a remporté le sprint féminin en ski de fond (1,25 km) mardi, devant la tenante du titre norvégienne Maiken Caspersen Falla et la Russe sous bannière olympique Yulia Belorukova. Il s'agit de la deuxième médaille d'or de la Suède en ski de fond, après le titre de Charlotte Kalla en skiathlon.

Snowboard: Chloe Kim, quelle championne et quelle star!

Elle était la grande star annoncée du snowboard féminin aux JO de Pyeongchang et elle a répondu aux attentes: l'Américaine Chloe Kim, 17 ans, est devenue championne olympique mardi avec une facilité insolente dans le halfpipe et une invraisemblable décontraction en dehors. Dans une finale où quatre Américaines étaient présentes, elle a laissé la concurrence à bonne distance, avec Liu Jiayu deuxième à près de dix points (89.75) et Arielle Gold troisième avec 85.75 points.

Ski/combiné: Hirscher en or devant Pinturault et Muffat-Jeandet

Les Français Alexis Pinturault et Victor Muffat-Jeandet ont apporté à la France ses 4e et 5e médailles en prenant les 2e et 3e places du combiné derrière l'intouchable Autrichien Marcel Hirscher, qui a décroché son premier titre olympique, mardi aux Jeux de Pyeongchang.





Lundi 12 février

Patinage de vitesse: 5e sacre olympique pour la Néerlandaise Wust

Ireen Wust a remporté lundi son cinquième titre olympique grâce à sa victoire sur le 1 500 mètres à Pyeongchang, devenant du même coup la sportive néerlandaise la plus titrée sous les anneaux. La Batave s'est imposée devant la Japonaise Miho Takagi et sa compatriote Marrit Leenstra. Grâce à cette nouvelle médaille d'or, Wust dépasse ainsi Fanny Blankers-Coen, légende néerlandaise de l'athlétisme. Au total Wust cumule à présent 10 médailles olympiques.

Saut à skis: l'or pour Lundby

La Norvégienne Maren Lundby a été sacrée championne olympique de saut à skis lundi à Pyeongchang à l'issue d'un concours serré . Elle devance l'Alemande Katharina Althaus, qui décroche l'argent et la Japonaise qui s'offre le bronze.

Le Canadien Kingsbury empoche l'or sur les bosses

Grand favori de l'épreuve, le Canadien Mikaël Kingsbury a été sacré champion olympique sur les bosses, lundi, à Pyeongchang, devançant l'Australien Matt Graham et le Japonais Daichi Hara. Kingsbury, n°1 mondial, n'a pas tremblé et avec un score de 86,63 points empoche son premier titre olympique. Il avait obtenu l'argent en 2014 à Sotchi. À 25 ans, Kingsbury obtient donc le seul titre qui lui manquait. Il survole depuis quatre ans la discipline avec six des sept dernières éditions de la Coupe du monde de ski freestyle en poche et deux titres mondiaux.

Martin Fourcade remporte l'or en poursuite

Martin Fourcade a décroché lundi un nouveau titre de champion olympique de poursuite en biathlon, la 3e médaille d'or olympique de sa carrière, qui lui permet de rejoindre Jean-Claude Killy en tant que sportif français le plus titré de l'histoire des JO d'hiver. Fourcade, décevant 8e dimanche en sprint, a pris une éclatante revanche en écrasant la poursuite pour offrir à la France sa 3e médaille des JO-2018 après l'or de Perrine Laffont en bosses, dimanche, et le bronze d'Anaïs Bescond, également en biathlon. Fourcade a devancé la surprise suédoise, Sebastian Samuelsson, en argent, et l'Allemand Benedikt Doll, en bronze.

2e titre à Pyeongchang pour Dahlmeier, Bescond 3e

L'Allemande Laura Dahlmeier a remporté sa deuxième médaille d'or des Jeux olympiques de Pyeongchang grâce à sa victoire sur la poursuite (10 km) lundi. Déjà sacrée sur le sprint samedi, Dahlmeier s'est imposée devant la Slovaque Anastasiya Kuzmina et la Française Anaïs Bescond, qui décroche la deuxième médaille française des Jeux après l'or de Perrine Laffont en ski de bosses, dimanche.

Le Canada en or devant la Russie

Le Canada a été sacré champion olympique de patinage artistique par équipes lundi aux Jeux de Pyeongchang, devant la Russie sous drapeau olympique et les États-Unis. Les Canadiens étaient d'ores et déjà assurés de coiffer la couronne olympique avant même la dernière épreuve, grâce à la victoire de Patrick Chan dans le programme libre messieurs (179,75) devant le Russe Mikhail Kolyada (173,57), et à la troisième place de Gabrielle Daleman dans le programme libre dames (137,14) dans la matinée.

L'Américaine Jamie Anderson sacrée en slopestyle

L'Américaine Jamie Anderson a remporté l'or olympique des JO de Pyeongchang lundi en snowboard slopestyle, au bout d'une épreuve perturbée par un vent violent. La Canadienne Laurie Blouin a pris la médaille d'argent et la Finlandaise Enni Rukajavi celle de bronze. Disputée dans des conditions très difficiles, avec de fortes rafales de vent qui balayaient la piste du Phoenix Snowpark, l'épreuve a été marquée par une cascade de chutes, de nombreuses concurrentes renonçant même parfois à s'élancer sur les tremplins de la fin de parcours.

Dimanche 11 février

Perrine Laffont championne du ski de bosses

Perrine Laffont, 19 ans, a offert à la France sa première médaille des Jeux olympiques d'hiver 2018 en remportant l'épreuve des bosses en ski acrobatique, à Pyeongchang. Laffont a parfaitement su gérer la pression pour sortir son meilleur ski lors de la manche finale, pour s'imposer devant la Canadienne Justine Dufour-Lapointe et la Kazakh Yulia Galysheva.

David Gleirscher remporte l'épreuve de monoplace

L'Autrichien David Gleirscher a remporté le titre olympique de luge en individuel, devant l'Américain Chris Mazdzer et l'Allemand Johannes Ludwig. Le Tyrolien de 23 ans succède à l'Allemand Felix Loch, le double tenant du titre, qui a terminé 5e.

Arnd Peiffer prend l'or sur le sprint du biathlon

L'or est revenu à Arnd Peiffer, qui a devancé le Tchèque Michal Krcmar et l'Italien Dominik Windisch sur l'épreuve du 10 km sprint en biathlon. Auteur d'un 10/10 au tir, le skieur allemand de 30 ans succède à la légende norvégienne Ole Einar Bjoerndalen pour remporter son premier or olympique. Le favori Martin Fourcade n'a terminé que huitième.

Sven Kramer sacré pour la troisième fois en patinage de vitesse

Le Néerlandais Sven Kramer a remporté sa troisième médaille d'or olympique de suite sur l'épreuve du 5 000 m en patinage de vitesse, devant le Canadien Ted-Jan Bloemen et le Norvégien Sverre Lunde Pedersen. Il avait déjà été sacré à Vancouver en 2010 puis à Sotchi en 2014.

Le Norvégien Simen Hegstad Krueger gagne de skiathlon.

Le Norvégien Simen Hegstad Krueger, qui avait pourtant chuté en tout début de course, a remporté dimanche le skiathlon, épreuve de ski de fond dans laquelle les concurrents ont disputé 15 kilomètres en style classique, puis 15 km en style libre. Krueger a devancé ses compatriotes Martin Johnsrud Sundby et Hans Christer Holund.

Première médaille d'or pour les États-Unis avec Redmond Gerard

L'Américain Redmond Gerard, 17 ans, a offert dimanche aux États-Unis leur première médaille d'or des Jeux olympiques de Pyeongchang en remportant l'épreuve de slopestyle en snowboard. Les Canadiens Max Parrot et Mark McMorris complètent le podium.

Samedi 10 février 2018

L'Allemand Andreas Wellinger sacré champion olympique au petit tremplin

L'Allemand Andreas Wellinger a été sacré champion olympique de saut à skis, sur petit tremplin, devant les Norvégiens Johann Andre Forfang et Robert Johansson, samedi, aux JO 2018 d'hiver de Pyeongchang. Dans un concours où le vent a obligé le jury à de fréquentes interruptions et changements de hauteur de départ, le tenant du titre le Polonais Kamil Stoch n'a pu faire mieux que 4e. Sacré en 2014 sur petit et grand tremplin, Stoch échoue ainsi dès la première épreuve des JO-2018 à devenir le premier sauteur de l'histoire à réaliser le doublé sur deux Jeux olympiques consécutifs.

3 000 m dames: Achtereekte en or, triplé hollandais

La Hollandaise Carlijn Achtereekte a remporté samedi l'épreuve du 3 000 m en patinage de vitesse des Jeux de Pyeongchang, devant ses deux compatriotes, la tenante du titre Ireen Wust, et Antoinette de Jong. Elle a remporté son premier sacre olympique à 28 ans, pour couronner un triplé oranje inédit aux Jeux sur cette distance.

Premier titre pour la Corée du sud, pays-hôte des Jeux, en short-track

La Corée du Sud, pays-hôte des JO-2018, a obtenu son premier titre olympique grâce à la victoire du patineur de vitesse Lim Hyo-jun en short-track sur l'épreuve du 1 500 m, samedi sur la patinoire de Gangneung. Le Néerlandais Sjinkie Knegt a terminé deuxième de la course alors que Semen Elistratov a lui empoché le bronze, la première médaille pour la délégation russe sous bannière olympique. C'est la troisième fois qu'un Sud-Coréen est sacré sur cette épreuve depuis son introduction en 2002 à Salt Lake City.

L'Allemande Laura Dahlmeier sacrée sur le sprint

L'Allemande Laura Dahlmeier, une des grandes favorites des épreuves de biathlon, a remporté samedi le sprint des Jeux olympiques de Pyeongchang, le premier titre olympique de sa carrière à 24 ans. L'Allemande, qui depuis deux saisons est en train de devenir la patronne du biathlon mondial, a su maîtriser ses nerfs, avec un sans-faute au tir, pour dominer assez largement l'épreuve. Dalhmeier s'est imposé devant la Norvégienne Marte Olsbu et la Tchèque Veronika Vitkova. Les écarts sont conséquents, avec plus de 24 sec d'avance pour Dahlmeier sur sa dauphine Olsbu par exemple, ce qui laisse déjà supposer un nouveau triomphe de l'Allemande lundi prochain sur la poursuite.

La Suédoise Charlotte Kalla remporte le premier titre, en ski de fond Pyeongchang

La Suédoise Charlotte Kalla a remporté samedi la première médaille d'or des Jeux olympiques de Pyeongchang en s'imposant dans l'épreuve du skiathlon, épreuve de ski de fond dans laquelle les concurrentes ont disputé 7,5 kilomètres en style classique, puis 7,5 km en style libre. Kalla a devancé la Norvégienne Marit Björgen, qui prend la médaille d'argent à 07 secondes, et la Finlandaise Krista Parmakoski, en bronze à 10 secondes de Kalla. La première Française, Anouk Faivre-Picon, s'est classée 13e à 1 minute 18 secondes.